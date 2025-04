Adiós al círculo azul en WhatsApp de META AI: así se elimina del teléfono

En los últimos meses hemos sido testigos de una explosión tecnológica que ha cambiado el rumbo de nuestras interacciones digitales. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas de una forma tan repentina como impactante. Además de fenómenos tan llamativos como la generación de imágenes al estilo Studio Ghibli con herramientas como ChatGPT, o el protagonismo de Grok, la IA de la plataforma X (antes conocida como Twitter), ha llegado un nuevo jugador: META AI en WhatsApp.

Meta (la empresa tecnológica que está detrás de aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp), ha integrado su propia inteligencia artificial en la popular app de mensajería. La inclusión de esta herramienta (un chatbot inteligente con capacidades de conversación) respuestas rápidas y generación de imágenes, ha sorprendido tanto a los usuarios como a los expertos en tecnología.

Sin embargo no todos los que usan WhatsApp se han mostrado entusiastas de tener una IA tan visible en su pantalla. Para muchos la aparición del “círculo azul” en la interfaz ha sido vista como una intrusión: un recordatorio constante de que la tecnología está más presente que nunca, incluso en los chats personales.

Aunque la IA de Meta ofrece una variedad de funciones, desde responder dudas generales hasta ayudar con traducciones o resolver problemas matemáticos, muchos usuarios prefieren no contar con esta tecnología integrada de manera tan prominente en sus conversaciones diarias. Este tipo de tecnologías, que a menudo pueden sentirse invasivas, han generado cierta incomodidad, especialmente entre aquellos que no desean mezclar su vida personal con herramientas de inteligencia artificial.

Lo cierto es que, aunque no se puede eliminar por completo esta función, existen formas de ocultar la IA o de desactivar su presencia visual en WhatsApp, permitiendo a los usuarios una experiencia más personalizada y menos intrusiva.

Aunque la integración de META AI en WhatsApp no puede desactivarse completamente, la conversación con la IA puede eliminarse de manera sencilla, evitando que se muestre junto a tus chats regulares. Para hacerlo solo hay que seguir los siguientes pasos:

Selecciona la conversación con META AI en la lista de chats. Toca el icono de la papelera, ubicado en la parte superior de la pantalla. En el mensaje emergente que aparece, selecciona “Eliminar chat”.

De esta forma el chat con la IA desaparecerá de tu pantalla principal, aunque el círculo azul seguirá visible, sirviendo como acceso directo al asistente virtual de Meta. Si no deseas que Meta guarde tu historial de interacciones, puedes enviar el comando /reset-ai en el chat para eliminar odos los datos previos almacenados por la inteligencia artificial.

Para aquellos que simplemente no desean interactuar con la inteligencia artificial, existe una opción más sencilla: ignorar el círculo azul. Si no tocas el ícono ni interactúas con la barra de búsqueda, la IA no iniciará ninguna conversación automáticamente.