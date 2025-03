Malas noticias de Roberto Brasero para Semana Santa: "No se ve..."

Tras dos intensas semanas de lluvias que han azotado gran parte de España, muchos ya se preguntan cómo será el tiempo durante la Semana Santa: una de las celebraciones más esperadas y significativas para la tradición española. La preocupación crece especialmente ante la posibilidad de que las procesiones y los pasos se vean afectadas por la lluvia, que en muchas ocasiones ha alterado los planes de los fieles y turistas.

Una de las particularidades de la Semana Santa es que es una festividad que varía de fecha cada año debido a su relación con el calendario lunar: esta fluctuación hace que el clima en esta época sea impredecible, lo que, por ejemplo, podría llevar a que las lluvias sean más o menos frecuentes dependiendo de la fecha concreta de la celebración. Las altas probabilidades de lluvia y mal tiempo que se han registrado en estas últimas semanas solo han incrementado unas dudas que todos los años atraviesan a la semana más devota de la tradición española.

Aunque las predicciones meteorológicas a largo plazo no son completamente certeras, algunos expertos no dudan en aventurarse a ofrecer sus propias predicciones. Uno de los meteorólogos más conocidos de España, Roberto Brasero, ha compartido su visión sobre el tiempo que nos espera en la Semana Santa de 2025.

La predicción de Roberto Brasero para Semana Santa

En su intervención en 'Espejo Público', Brasero ha dejado claro que aunque el tiempo para esas fechas aún no puede preverse con exactitud la tendencia actual apunta a un clima inestable.

El meteorólogo ha indicado que aunque todavía hay incertidumbre, no parece que haya un cambio radical en el patrón climático que permita "parar las borrascas que vienen del Atlántico".

En sus palabras, ha dichoq "no se ve ese cambio que digas ‘paran de llegar borrascas desde el Atlántico, se mete un anticiclón potente y se cierra la puerta a las borrascas’". De esta manera según Brasero se espera que la inestabilidad continúe siendo protagonista en las procesiones de Semana Santa.

Si bien los modelos meteorológicos no aseguran la llegada de nuevas borrascas, tampoco descartan la posibilidad de que se repitan. Como bien ha señalado, "eso no quiere decir que vengan más" borrascas, pero tampoco que no puedan llegar. Según sus previsiones, la tendencia más probable es que haya un tiempo lluvioso en gran parte del país, con lluvias superiores a la media, lo que podría afectar la celebración en muchos puntos de España.

A pesar de esta incertidumbre, Brasero también subrayó que la semana previa a la Semana Santa podría traer una ligera mejora: "La semana que viene, por ejemplo, parará, no será tan lluviosa; pero al final de la semana puede que comience otra vez y llegue otra".