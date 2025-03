Ni el color ni el precio, soy panadero y este es el único truco para saber si un pan es bueno

El pan es un alimento básico en la dieta diaria de millones de personas. En muchas culturas acompaña cada comida y representa una fuente importante de energía. Sin embargo en los últimos años la calidad del pan ha sido cuestionada debido a los métodos industriales de producción que priorizan la cantidad sobre la calidad: la inclusión de aditivos, harinas refinadas y levaduras comerciales ha generado un debate sobre qué significa realmente consumir un buen pan y cómo distinguirlo de aquel que solo imita su forma y textura.

A pesar de que existe una creciente preocupación por la calidad de los alimentos, la mayoría de las personas siguen comprando pan en supermercados. La razón principal es la conveniencia y el precio. Los supermercados ofrecen panes baratos y accesibles, pero muchas veces estos productos están lejos de ser saludables. Un reportaje de Equipo de Investigación reveló que en España el 98% de las panaderías no ofrecen un pan de calidad, lo que significa que la mayor parte del pan disponible en tiendas no cumple con los estándares tradicionales de elaboración.

El programa Equipo de Investigación se ha dedicado a analizar la industria panadera en España, sacando a la luz prácticas engañosas. Uno de los aspectos más preocupantes es la publicidad engañosa. Existen panaderías que aseguran usar harinas ecológicas, pero en realidad no lo hacen. Otras afirman no emplear levadura industrial, aunque sí la incluyen en sus recetas. Además, se descubrió que muchos panes etiquetados como "integrales" no contienen realmente harina 100% integral, sino que incluyen salvado para dar la apariencia de ser más saludables.

El truco definitivo para distinguir un buen pan

El truco definitivo para saber si un pan es bueno según el panadero entrevistado por Equipo de Investigación, es su peso y corteza: "El pan debería de pesar" y si un pan es demasiado ligero, es probable que haya sido producido con exceso de levadura y aditivos según su explicación. Además la corteza debe ser gruesa y crujiente y aunque algunos panes de baja calidad también pueden ser crujientes, su corteza suele ser más fina.

En un mundo donde la producción industrial domina el mercado, aprender a distinguir un buen pan es esencial para quienes buscan calidad y autenticidad en su alimentación.

Desde un punto de vista nutricional, el pan de calidad se elabora con ingredientes naturales y procesos de fermentación adecuados. Un buen pan debería contener solo harina, agua y sal, sin necesidad de levaduras industriales ni mejorantes ya que la fermentación lenta permite un desarrollo completo del sabor y una mejor digestibilidad. En contraste, los panes industriales suelen ser más ligeros, con una estructura porosa que los hace parecer "casi espuma", según un panadero entrevistado por Equipo de Investigación.

Así, uuno de los factores más importantes a la hora de determinar la calidad del pan es su peso. Un pan bien elaborado, con una fermentación adecuada y sin aditivos, debería ser más denso y pesado. Por el contrario, aquellos con exceso de levadura y otros ingredientes artificiales suelen ser más ligeros y menos nutritivos.