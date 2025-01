Adiós a comer solo brócoli: hay que mezclarlo con esta especia según los expertos para que sea saludable

Aunque a veces nos pueda parecer algo sencillo y rutinario, la alimentación es una de las cuestiones más complejas que enfrentamos día a día.

Elegir qué comer implica mucho más que seguir preferencias personales o modas pasajeras: los alimentos que ponemos en nuestro plato tienen un impacto directo en nuestra salud, por lo que entender cuáles son realmente beneficiosos requiere recurrir a la ciencia y a la investigación.

Un ejemplo paradigmático de cómo la investigación científica puede transformar nuestra alimentación lo encontramos en una revelación que ha compartido recientemente Carlos Ríos (nutricionista y creador del movimiento Realfooding).

Este referente de la alimentación saludable ha dado a conocer un hallazgo que cambia la forma en que vemos al brócoli, que a su vez suele ser una de las verduras más recomendadas por su valor nutricional y sus propiedades protectoras contra enfermedades como el cáncer.

Qué tiene de especial el brócoli

Esta verdura es una fuente rica en glucorafanina: un compuesto que, cuando lo procesa la enzima mirosinasa, da lugar al sulforafano.

El sulforafano a su vez es un potente antioxidante que tiene propiedades anticancerígenas que ha sido ampliamente estudiado por la ciencia.

Pero hay un problema: el proceso de cocción al que solemos someter al brócoli puede destruir la enzima mirosinasa, dejando al vegetal sin su capacidad para formar sulforafano.

La solución a sto según un estudio científico titulado The potential to intensify sulforaphane formation in cooked broccoli using mustard seeds, que ha compartido Carlos Ríos está en combinar el brócoli cocido con mostaza.

Este estudio, citado por Carlos Ríos, revela que las semillas de mostaza contienen una versión más resistente de la enzima mirosinasa y que cuando se añade mostaza en polvo al brócoli cocido, esta enzima puede activar nuevamente el proceso que transforma la glucorafanina en sulforafano, incluso después de que el brócoli haya sido sometido a calor.

De hecho los resultados son claros: al agregar mostaza al brócoli cocido, se intensifica significativamente la formación de sulforafano, recuperando y potenciando sus propiedades saludables. Esto convierte a la mostaza en mucho más que un simple condimento: es un aliado esencial para aprovechar al máximo los beneficios del brócoli.

Así puedes sacarle partido a los beneficios de la mostaza y el brócoli

Para sacar el máximo partido a este descubrimiento, Carlos Ríos propone una combinación sencilla y práctica: preparar una salsa de mostaza realfooding donde se mezcla una cucharada de mostaza, kefir, salsa de soja y un poco de miel o pasta de dátiles