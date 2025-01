'El Cordobés' habla de su próxima paternidad: "Siempre amaré y respetaré"

Manuel Díaz 'El Cordobés' no deja de conquistar corazones: si su impecable trayectoria como matador de toros ya le había asegurado el cariño del público, su activa participación en televisión lo ha elevado a la categoría de referente para muchas personas. Desde su retiro de los ruedos en 2023, 'El Cordobés' se ha lanzado a nuevos retos, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la pequeña pantalla.

Actualmente, Manuel Díaz es tertuliano en el programa 'TardeAR', donde comparte reflexiones y anécdotas que conectan de manera especial con la audiencia. Además, desde ahora es uno de los protagonistas destacados de 'El Desafío', donde su esfuerzo y carisma van a volver a brillar al enfrentarse a los retos más exigentes.

Sin embargo, más allá de su faceta pública, una de las razones que explica su éxito es la imagen de esposo y padre ejemplar que proyecta.

La vida de Manuel Díaz gira en torno a su familia: algo que él mismo ha dejado claro en numerosas ocasiones. Es padre de tres hijos: Alba, influencer de éxito; Manu, estudiante de arquitectura, y Triana, la benjamina que aún vive en casa. Para él, sus hijos son lo más importante.

Junto a Virginia Troconis, su esposa y compañera de vida, ha construido un hogar lleno de amor y complicidad donde la pareja comparte un vínculo sólido que inspira a muchos.

La “paternidad” que está por llegar

El cariño y la admiración que despierta en el público también se han materializado en la expectativa por su próximo "hijo". Y es que Manuel Díaz ha anunciado que está valorando escribir sus memorias, un proyecto que, según él, podría llegar en un futuro: "No sé si le interesarían a mucha gente, no sé si todavía tengo esa capacidad de unir tanta memoria. Soy una persona normal, agradecida a su vida, a las cosas que he vivido.”

Aunque no hay fecha concreta para este libro, 'El Cordobés' mantiene abierta la posibilidad: "A lo mejor en un futuro muy lejano puede ser que sí. De momento seguir disfrutando de mis hijos, de mi mujer, de mis amigos."

A pesar de que 'El Cordobés' tenga la vista puesta en la futura paternidad de sus memorias, también ha reconocido que nunca se retirará de su profesión original: "el toreo porque siempre amaré y respetaré la profesión que me ha dado todo lo que soy y que me ha hecho ser la persona que hoy en día".