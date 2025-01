Máxima preocupación por las "bolitas blancas" en el aceite de oliva del supermercado

Tras varios años de precios elevados, el aceite de oliva parece dar un respiro a los consumidores, pero ahora surge una nueva inquietud que está comenzando a generar alarmas en los supermercados: las "bolitas blancas" que a veces se encuentran en el fondo de las botellas de aceite. Este fenómeno, que preocupa a muchos compradores, ha sido abordado recientemente por el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, en la revista Lecturas.

En su explicación, Lurueña responde a una de las preguntas más comunes entre los consumidores: “He visto en el súper aceite de oliva con unas bolitas blancas en el fondo. ¿Estaba estropeado?” El experto asegura que "esa especie de bolitas o grumos blanquecinos no deben preocuparnos en absoluto". Explica que "es un fenómeno normal que ocurre cuando almacenamos el aceite en un lugar donde la temperatura es baja (18 grados)".

El frío provoca que "parte de los compuestos que conforman el aceite pasen de estado líquido a sólido, adquiriendo ese aspecto". Según su razonamiento este cambio no afecta en absoluto a la calidad del aceite, ya que "no está relacionado en ningún caso con su calidad ni altera sus características (valor nutricional, aroma, sabor)". Lo único que se ve alterado es su apariencia.

Este fenómeno, conocido técnicamente como solidificación parcial de los triglicéridos presentes en el aceite de oliva, es completamente natural y no debe alarmar a los consumidores. Cuando el aceite se expone a temperaturas más bajas, como las que se experimentan en algunas zonas durante el invierno o en ciertas condiciones de almacenamiento, no todo el aceite se congela de manera uniforme. En lugar de eso, algunos triglicéridos (compuestos grasos que forman el aceite) se solidifican, lo que da lugar a los grumos blancos que se observan flotando en el fondo de la botella.

En cualquier caso las bolitas blancas no indican que el aceite esté estropeado ni que haya perdido sus propiedades. Tal y como lo señala Lurueña, "solo afecta a su aspecto" y no altera su valor nutricional ni su sabor. La razón por la cual este fenómeno ocurre tiene que ver con las diferencias en la composición química del aceite de oliva. Los triglicéridos presentes en el aceite se congelan a diferentes temperaturas, lo que provoca que solo algunos de ellos se solidifiquen cuando la temperatura baja. Este proceso no es nocivo y no implica que el aceite haya caducado.

Aunque los grumos blancos no son dañinos, algunos consumidores pueden preferir evitar verlos en su aceite. La solución es sencilla: "lo único que tendremos que hacer es atemperarlo, por ejemplo, colocando el envase en algún lugar donde la temperatura sea un poco más alta", sugiere Lurueña. De esta manera, el aceite recuperará su estado líquido y su aspecto habitual. Si se desea consumir el aceite crudo, basta con sumergir la botella en agua templada, lo que hará que los grumos desaparezcan y el aceite recupere su forma original.

Sin embargo, no es recomendable intentar evitar que esto ocurra mediante el almacenamiento del aceite cerca de fuentes de calor constantes. Como ocurre con muchos otros alimentos, el aceite de oliva se conserva mejor en un lugar fresco y seco, como la despensa. Por lo tanto, la mejor práctica sigue siendo almacenar las botellas de aceite de oliva en lugares adecuados, sin sobrecalentarlas.

Otro aspecto interesante que Lurueña destaca es que no todas las marcas de aceite de oliva muestran los mismos grumos. A pesar de que el fenómeno es completamente natural, algunos fabricantes, conscientes de la desconfianza que pueden generar estas bolitas blancas han optado por modificar las proporciones de los ácidos grasos en su aceite para evitar que se formen triglicéridos que se solidifiquen a temperaturas más altas. Por esta razón, es posible que en algunas marcas no se observe este fenómeno, aunque la variedad de aceite sea la misma.