Ni escoba ni fregona: el invento que jubila a ambas y vuelve locos a los amantes de la limpieza

La fregona es uno de los grandes inventos españoles que ha solucionado la vida a millones de personas por todo el mundo. En 1964, el riojano Manuel Jalón inventó el sistema del cubo y la fregona: dos productos que se extendieron rápidamente por todos los continente gracias a su sencillez, utilidad y precio asequible.

Sesenta años después, la fregona y el cubo siguen siendo un referente en el ámbito de la limpieza y rara es la casa donde no nos encontramos esta combinación. Sin embargo, los avances tecnológicos han impulsado la creación de nuevos productos que prometen reemplazar estos elementos tradicionales.

El invento que jubila al cubo y la fregona

El invento en la mopa con vaporizador de Lidl es una herramienta de limpieza tan simple como efectiva. Este producto innovador ofrece varias ventajas significativas sobre la fregona tradicional empezando por el espacio de ahorro: al acabar con la necesidad de tener un cubo, la mopa reduce mucho el espacio de almacenamiento.

Además el vaporizador, al utilizar pequeñas cantidades de agua, hace un uso más eficiente del agua evitando el desperdicio y mejorando la necesidad de mezclar grandes volúmenos de produtos químicos. Además, es mucho más sencilla de utilizar gracias a su diseño moderno y compacto.

Esta mopa con vaporizador de Lidl cuenta con una abertura que vaporiza agua frente a la mopa para humedecer el suelo. Para una mayor precisión y limpieza profunda, incluye un limpiador de mano a vapor que se extrae de la parte superior.

En el catálogo de Lidl se ofrecen varios modelos de mopa con vaporizador, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos: el modelo Básico de Lidl con una autonomía del depósito de 11 minutos y una potencia de 1.500 W, este modelo se vende por 44,99 ; la Vileda Mopa de Vapor 1.500 W. que originalmente a 139,69 €, y actualmente está rebajada a 69,99 €; y por último la Vileda Mopa de Vapor Steam XXL, con un precio de salida de 129 €, ahora rebajada a 64,99 €.

Además de las mopas con vaporizador, Lidl ha lanzado una mopa con pulverizador a un precio muy asequible de 9,99 euros. Este accesorio permite limpiar rápida y eficazmente todo tipo de baldosas y suelos lisos y que se caracteriza por tener una neblina pulverizada dosificante, una placa móvil de limpieza y accesorios.

El uso de esta mopa es muy sencillo. Solo hay que llenar el depósito, presionar la palanca en el mango para humedecer la almohadilla, y pasar el aparato sobre la superficie. Esto hace que la limpieza y desinfección del suelo sea más efectiva y fácil de llevar a cabo.