Adiós a las patatas fritas: los nutricionistas piden sustituirlas por esta alternativa deliciosa y saludable

Durante los últimos meses hay un electrodoméstico que se ha convertido en el auténtico rey de la cocina: la freidora de aire o 'air fryer', un aparato que ha ido ganando popularidad en las cocinas de todo el mundo pero sobre todo en las españolas gracias a su propuesta de valor de dejar los alimentos crujientes y saludables sin tener que utilziar aceite.

Además de la preocupación por la alimentación, la figuar y la salud, la freidora de aire ha llegado en un momento clave: el encarecimiento del aceite de oliva a causa de la inflación y la falta de oferta por la sequía que han llevado a muchas familias a buscar alternativas más económicas.

Por otro lado, la facilidad de uso y la promesa de reducir las grasas han hecho que la air fryer se convierta en todo un imprescindible de las cocinas.

Otra de las características que han remado a favor de la implantación de la freidora de aire es la rapidez con la que se preparan algunos alimentos como las verduras y la carne.

Advertencia de los expertos sobre la freidora de aire

En este contexto de creciente popularidad, Boticaria García, reconocida farmacéutica y nutricionista, ha dado su opinión sobre las patatas fritas preparadas en la freidora de aire, aportando datos clave para aquellos que buscan mejorar su alimentación.

En una reciente aparición en el programa 'Zapeando' de La Sexta, García explicó que las patatas fritas hechas en la freidora de aire contienen un 90% menos de acrilamida en comparación con las preparadas en una sartén convencional.

La acrilamida es un compuesto químico que se forma en alimentos ricos en almidón durante la cocción a altas temperaturas y ha sido asociado con un mayor riesgo de cáncer, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

García destacó que el uso de la freidora de aire no solo reduce la formación de compuestos nocivos, sino también el consumo de grasas, haciendo que las patatas fritas sean una opción más saludable. Sin embargo, advirtió que la salud alimentaria no depende únicamente del método de cocción, sino también de los alimentos que se eligen. "No es lo mismo meter unos pimientos que unos calamares a la romana, porque los rebozados siguen sin ser saludables", afirmó la experta.

Para Boticaria García, la clave de una dieta saludable está en la moderación y en seleccionar los alimentos adecuados para cada método de cocción. Aunque la freidora de aire es una herramienta eficaz para reducir el consumo de grasas y compuestos nocivos, es esencial mantener una dieta equilibrada y variada.