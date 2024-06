Tres formas de deshacerse de los michelines

Tonificar la zona abdominal es una de las tareas más difíciles en cuanto a perder peso se refiere. Y es que la acumulación de grasa en esta zona, además de tener efectos negativos en la estética del cuerpo, es perjudicial para la salud, ya que deteriora la situación de los huesos, aumenta el peligro de padecer enfermedades cardiovasculares y neurológicas y repercute negativamente en la autoestima de la persona.

Un buen plan para perder grasa será vital para mejorar tu línea y tonificar la zona abdominal. Para conseguirlo de forma natural, es fundamental seguir un programa enfocado en el déficit calórico.

Claves

Para perder peso es importante seguir una hoja de ruta planificada que permita al individuo planificarse y no verse abrumado por la situación. Así, hay tres factores que afectarán positivamente a este proceso y harán que tu cuerpo sufra cambios, tanto a nivel físico como interno, en un período de tiempo reducido:

Ejercicio físico

Existe una regla básica que hay que conocer. Para bajar de peso es fundamental gastar más calorías de las que se consumen. De este modo y para facilitar este proceso, el ejercicio físico juega un papel trascendental, ya que es una manera de tonificar los músculos y realizar gasto calórico al mismo tiempo que se disfruta de un rato agradable, ya sea solo, en compañía o al aire libre.

Además, será también importante simultanear ejercicios de musculación y cardio -correr, nadar o caminar-, que, en conjunto, aumentarán sus beneficios.

Alimentación sana

Por otra parte, una alimentación equilibrada será de vital importancia para sentirse mejor y generar beneficios al organismo. Si se mejora la calidad de los alimentos que se ingieren y se disminuye la cantidad de estos calculando el gasto calórico realizado, la pérdida de peso estará asegurada. Además, habrá que evitar las grasas, priorizando, en su caso, las no saturadas, como las presentes en los frutos secos, las aceitunas o el aguacate.

Evitar procesados y alcohol

Por último, pero no por ello con menos importancia, es muy relevante evitar los alimentos procesados, el alcohol, los refrescos y los zumos envasados. Todos estos productos no son naturales, por lo que su ingesta no es a priori beneficiosa para el cuerpo humano.

En conclusión, lo más importante es mantener una dieta equilibrada basada en alimentos de calidad y mientras menos procesados, mejor. Entre los alimentos en los que enfocarse están las proteínas, que nutren al músculo, como las presentes en huevos o carne; pescado azul; verduras o grasas saludables, como las del salmón, el aguacate o los frutos secos.