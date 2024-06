Si ves este mosquito gigante, NO lo mates: es peor el remedio que la enfermedad

Llega el verano y el calor y con él vuelven nuestros "amigos" los mosquitos. No podemos entender el verano sin estos insectos, su zumbido y sus molestas picaduras. Sin embargo, existen un insecto al que se le suele llamar "mosquito gigante", pero no hay que temerlo, porque además no pica. Su nombre es típula y te lo presentamos a continuación.

Típulas, los mosquitos gigantes

Y es que, pese a tener dicho apodo, este insecto no pertenece a la familia de los mosquitos, sino a la de los dípteros. Los dípteros son insectos cuyo cuerpo y patas es alargado y fino. En cuanto a sus alas, estas están siempre desplegadas, aunque no esté volando o no se preparase para hacerlo. De hecho, su vuelo es un poco torpe y mucho menos ágil que el de los mosquitos, por lo que es más fácil de capturar.

Las tipulas tienen un cuerpo alargado y fino.

Su tamaño oscila entre los 2 y los 100 milímetros, en el caso de las especies tropicales, aunque las que habitan en España suelen medir entre los 2 y los 60 milímetros. Su tamaño y aspecto los hace asemejarse a los mosquitos y, por ende, merecedores de ese apodo.

No obstante, las típulas son insectos inofensivos que no pican.

Hola, me presento, soy un tipula, comúnmente conocido como "mosquito gigante".



Por el desconocimiento de muchas personas, me están quitando la vida sin ser un peligro. No me alimento de tu sangre. Me alimento del néctar de las flores y ayudo a polinizar.



Su esperanza de vida oscila entre los 8 y los 12 años, lo cual es una gran diferencia respecto a los mosquitos. Prácticamente no se alimentan y la gran parte de su tiempo lo dedican a la reproducción.

De hecho, no se alimentan de sangre, sino de néctar y flores, por lo que, como ya se ha señalado, no pican a las personas. Tanto es así que son unos insectos importantes en la polinización, por lo que se recomienda no matarlos, sino que, si "molestan", se debe sacar al exterior.