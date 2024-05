Tres alimentos que no sabías que se pueden preparar en el microondas y que quedan mucho mejor

Ya forma una parte tan habitual de nuestra cocina que casi no nos imaginamos la vida sin él, pero el microondas llegó para revolucionar nuestras vidas convirtiéndose en un electrodoméstico esencial hace no tanto tiempo. Este aparato no solo ha hecho más sencilla lat area de calentar y descongelar alimentos: también ha ampliado las posibilidades culinarias gracias a su rapidez y eficiencia.

Aunque no haga falta explicarlas, las ventajas del microondas sobre otras formas de preparar alimentos son evidentes: para empezar, la velocidad supera con creces a cualquier otro tipo de horno convencional y prepara cualquier comida en cuestión de minutos.

Por otra parte es mucho más limpio ya que requiere menos utensilios y reduce la necesidad de usar aceites o grasas para cocinar (otro punto a favor de nuestra salud). Y otra cosa que muchas personas desconocen es que la rapidez en la cocción ayuda a preservar los nutrientes de los alimentos.

Así, el microondas es mucho más que un simple calentador de tápers: es una herramienta versátil y eficiente que puede a ayudar a preparar distintas comidas deliciosas y saludables en tiempo verdaderamente récord. Algunas de las recetas que se pueden hacer en este electrodoméstico son:

Pescado

El pescado es uno de los alimentos que mejor se adaptan a la cocción en microondas. Sorprendentemente, este método no solo es rápido sino que también mantiene la textura y el sabor del pescado.

Para ello hay que coloca filetes de pescado como merluza o salmón en un recipiente apto para microondas. Se agrega un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas frescas y se cubre con una tapa o film transparente perforado y cocina a máxima potencia durante 3-5 minutos, dependiendo del grosor del pescado. El resultado es un pescado jugoso y perfectamente cocido.

Huevos

Los huevos son increíblemente versátiles y se pueden preparar de muchas maneras en el microondas. Para huevos revueltos, hay que batirlos con un poco de leche, sal y pimienta en un recipiente apto para microondas.

Después, se cocinan a máxima potencia durante 30 segundos, se sacan y se remueevn, y se repite el proceso en intervalos de 30 segundos hasta que los huevos estén cocidos a tu gusto, esponjosos y sabrosos. También puedes hacer huevos pochés y duros.

Patatas

Las patatas se pueden cocinar de varias formas en el microondas y son una alternativa rápida a hervirlas o asarlas.

Para empezar hay que lavar bien las patatas y pínchalas varias veces con un tenedor. Después se colocan en un recipiente apto para microondas, se cubren con film transparente perforado y se cocinan a máxima potencia durante 6-8 minutos, dependiendo del tamaño. Para patatas asadas, simplemente hay que añadir un poco de aceite de oliva y sal antes de cocinarlas y para patatas a lo pobre, se cortan en rodajas, se cubren con un poco de aceite y se cocinan durante 10 minutos removiendo a mitad de cocción.