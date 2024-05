Evita que se lleven tu equipaje de mano a la bodega del avión con este sencillo truco

Cuando volamos y llevamos equipaje de mano, uno de los momentos de mayor tensión, al margen del despegue y el aterrizaje por supuesto, es sin duda el embarque. Y es que, no resulta extraño que la aerolínea diga que los compartimentos van llenos y que esto obliga a bajar nuestra maleta a la bodega. Cuando pasa, en ocasiones es un problema, ya que esperar en la cinta a la llegada de las maletas, algo que se suele alargar, no es plato de buen gusto. Además, en muchas ocasiones tenemos prisa por salir del aeropuerto y llegar realmente a nuestro destino. Por suerte, hay un sencillo, pero eficaz truco para evitar que esto pase.

¿Cómo se regula el equipaje de mano?

Antes de nada, debemos tener en cuenta que cada aerolínea fija sus medidas para el equipaje de mano, bulto o maleta a facturar, además del precio extra que hay que pagar en función de qué vas a llevar. En la web de cada compañía se indican las medidas y precios exactos. Por ejemplo, el billete de avión con Iberia de clase turista incluye tanto un bulto personal, que suele ser una pequeña mochila, bolso u ordenador, como equipaje de mano. No obstante, hay que pagar un extra si se cuenta con una maleta grande.

Equipaje embalado en una maleta. / CÓRDOBA

En el caso de las 'low cost', el billete únicamente incluye un bulto personal, que suele ser de medidas más reducidas que en otras aerolíneas. Si se quiere llevar equipaje de mano, habrá que pagar un extra, que será aún mayor si tu bulto sobrepasa las medidas permitidas, y si se factura maleta, el coste será aún mayor.

Cómo evitar que la maleta vaya a la bodega

Volviendo al asunto del equipaje que no queramos que vaya a la bodega, la clave no está en el 'check in' ni en avisar a la aerolínea previamente, si no en el embarque. Y es que, en el momento en el que los pasajeros empiezan a subir al avión, y las azafatas revisan la documentación y billetes, esto se suele hacer por grupos. Normalmente, estos se dividen en función de la clase o tarifa que hayan adquirido, por ejemplo si van en primera o han pagado para tener embarque prioritario. Teniendo preferencia en la mayoría de ocasiones los que han seleccionado la opción de ticket más cara. Mucha gente que tiene el paquete más básico, opta por no ponerse a la cola, y entrar cuando prácticamente no queda nadie, ahorrándose tiempo de estar de pie. Sin embargo, si lo que buscamos es que no nos lleven nuestro equipaje a la bodega, esto es un error. Para evitarlo, el truco es colocarse entre la cabeza de la fila 4, ya que son los primeros en embarcar sin prioridad por lo que, si sobran algunos huecos en el avión para la maleta, serán para estos, mientras que quienes vayan detrás les tocará ir a la bodega.

Una persona con una maleta antes de subir al avión. / CÓRDOBA

En resumen, si buscas que no bajen tu equipaje a bodega, el truco de la maleta en el aeropuerto es muy fácil: en cuanto tengas puerta de embarque asignada, corre a ponerte a la cola, porque si eres de los primeros, conseguirás poder viajar con el equipaje junto a ti.