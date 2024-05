Estos son los tres batidos que recomiendan los nutricionistas para adelgazar rápido antes de verano

Con toda España a las puertas del verano, se incrementan las búsquedas de métodos para adelgazar y tonificar la figura. Los batidos se han posicionado como una alternativa popular para conseguir estos objetivos. No obstante, es importante tener en cuenta que no todos son iguales y hay que estudiar bien su composición de macronutrientes para que no sean contraproducentes a nuestros objetivos.

Aguacate, fresas y zumo de piña

En una publicación para la revista Hola, la nutricionista Vanesa Lorenzo plantéa un delicioso batido que combina ingredientes que satisfacen los antojos de chocolate y que ayudan a perder peso.

La receta de este batido para adelgazar incluye un aguacate (una fuente rica en grasas saludables que promueven la saciedad), fresas (bajas en calorías pero ricas en fibra y antioxidantes), cacao nibs (proporcionan un toque de chocolate sin añadir azúcares procesados), zumo de piña (que aporta dulcura natural y vitaminas) y pipas de girasol crudas (que agregan un crujiodo y son una excelente fuente de nutrientes).

Espirulina

Por su parte, la modelo y empresaria Miranda Kerr propone a Hola un batido de espirulina que incluye arándanos congelados (ricos en antioxidantes y bajos en calorías); cilantro (que aporta un toque refrescante y es una fuente de vitaminas y minerales); espirulina (una superalga cargada de nutrientes esenciales); hierba de cebada en polvo y plátanos y naranja.

Frutos del bosque

Otra opción propuesta para Hola por el equipo de Futurlife21 y que es toda una explosión de sabor y nutrientes que combina frutas del bosque y lácteos. Esta receta de batido para bajar de peso incluye fresas, arándanos y frambuesas; kefir y yogur natural (fuentes de probióticos que puedan beneficiar la salud digestiva.