Esta es la razón de por qué la hamburguesa engorda si los ingredientes que lleva son saludables

Sin duda, la hamburguesa es el icono culinario que ha conquistado paladares a lo largo y ancho del planeta pero que, a pesar de su profunda popularidad, se enfernta al estigma de ser señalada como una opción de alimentación poco saludable y que favorece engordar a la persona que la consume.

Pero muchas personas se preguntan hasta que punto este lugar común puede ser cierto, por ese motivo, el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel A. Lurueña, ha ofrecido una interesante perspectiva sobre el tema a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

Por qué engorda la hamburguesa si los ingredientes son saludables

Lurena ha desarrollado los ingredientes más habituales de la hamburguesa, destacando que efectivamente algunos de ellos como pueden ser la lechuga, el tomate o la cebolla aportan nutrientes esenciales que pueden ser menos saludables de lo que se cree.

Por ejemplo, el pan, que tal y como apunta en ocasiones se elabora con harinas refinadas y puede carecer de fibra y nutrientes que sí están presentes en el pan integral. Por otra parte, la composición de la carne que se utiliza para hacer las hamburguesas comerciales también puede ser alta en grasa, contribuyendo a su mayor aporte calórico.

Según las advertencias del expero, también hay otros ingredientes que como el beicon, el queso fundido o las diversas salsas sí que añaden grasas saturadas y exceso de sodio al balance total de la hamburguesa, ya que su problema no está solo en los alimentos por sí mismos, si no en el contexto en el que se consumen.

Tal y como ha descrito y cualquiera puede consultar en el menú de cualquier gran superficie, las hamburguesas se suelen comer acompañadas de bebidas azucaradas, de cerveza o de patatas fritas junto con otros alimentos altos en calorías y grasas. Al combinarse la hamburguesa, por muy saludables que sean sus ingredientes, con este tipo de complementos se ingiere una combinación excesiva de calorías, que sí que pueden contribuir a que aumentemos de peso o suframos enfermedades crónicas como la obesidad o diabetes tipo 2.

Más allá de eso hay que tener en cuenta el contexto: cuando comemos hamburguesas no solemos acompañarlas con agua y ensalada precisamente, sino con refrescos, cerveza, patatas fritas, nuggets, mil salsas, etc. — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 17, 2024

Lureña advierte que, más allá de esto, no todas las hamburguesas son iguales y la forma de consumirlas depende de cada persona. No obstante, enfatiza sobre la importancia de los hábitos alimenticios y remarca que si se mantiene una dieta equilibrada y se practica ejercicio regularmente y no se practican otros hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, el comerse una hamburguesa de vez en cuando tampoco supone un impacto tan importante para la salud.