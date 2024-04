Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes aguacate una vez al día

El aguacate se ha convertido en un alimento de culto de un tiempo a esta parte. A partir del año 2010, el número de búsquedas que hacen las personas en Google con la palabra "aguacate" comienza a ascender lentamente hasta llegar a mayo de 2020, donde se produce el pico de las consultas.

Según los datos sobre el volumen de aguacates producidos en España entre 2010 y 2021, publicados por el portal Statista, solo en nuestro país se incrementó en 39,2 toneladas: un incremento del 51% en cuestión de diez años. A nivel mundial, México es el principal país productor de aguacate seguido por República Dominicana, Perú, Indonesia, Colombia y Brasil.

Los motivos que justifican esta relativamente reciente 'fiebre del aguacate' son su capacidad para adaptarse a nuevos modelos de alimentación como la dieta vegana o vegetariana; la popularidad en redes sociales, disparada por las cuentas tipo foodie o lifestyle, o los múltiples beneficios que aporta a la salud.

Por otro lado, desde el punto de vista climático, se critica el impacto de los cultivos de aguacate en los ecosistemas ya que las exigencias de su producción pueden provocar la deforestación de bosques para crear nuevos cultivos; además del alto consumo de agua necesario para su crecimiento.

Además, el alto coste en términos de gases de efecto invernadero hace que la huella climática del transporte y producción del aguacate sea bastante alta.

Los beneficios del aguacate

Aunque es importante tener en cuenta que el aguacate es una fuente relativamente alta de calorías y grasas y que hay que moderar su ingesta, comer aguacate tiene varios beneficios para la salud al ser una fuente de grasas saludables, fibra y vitaminas.

Algunos de los principales beneficios de comer aguacate son el refuerzo de la salud ocular (gracias a los carotenoides y la vitamina E que pueden prevenir enfermedades como la degeneración ocular); el control de la glucemia (ya que tiene un bajo índice glucémico y es rico en fibras y grasas saludables); la mejora de la digestión (ya que su alto contenido en fibra puede mejorar la regularidad intestinal) y el más importante: la mejora de la salud cardiovascular.

Qué pasa si como aguacate una vez al día

Según los resultados de la investigación Effect of Incorporating 1 Avocado Per Day Versus Habitual Diet on Visceral Adiposity: A Randomized Trial publicados por la revista Journal of the American Heart Association, comer aguacate una vez al día podría ser la solución a un problema que afecta a buena parte de la población.

Si bien el estudio resuelve que, el consumo de aguacate, no tiene impacto en la reducción de la grasa hepática o abdominal o la circunferencia de la cintura, sí obtuvo una conclusión importante: el consumo de aguacate una vez al día ayuda a controlar los niveles de colesterol LDL o colesterol mal.

La del colesterol es una batalla que, actualmente en España, libran millones de personas. En concreto, según la Sociedad Española de Cardiología, 17,3 millones de personas tienen el colesterol "malo" elevado. Para lucharla, podemos recurrir a alimentos específicamente recomendados como el aguacate, que con tan solo una pieza al día (medio aguacate) pueden darnos herramientas para mejorar nuestra salud cardiovascular.