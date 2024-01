El primer recurso cuando nos encontramos mal es acudir al médico de cabecera: sin excusas, en cuanto percibimos que algo no va bien, tenemos que pedir cita y presentarnos ante el doctor para que nos realice las pruebas pertinentes o nos derive al especialista que corresponde.

Además de esto, también es importante realizarse revisiones anuales para comprobar que nuestros niveles de colesterol, hierro y otros indicadores son correctoas. A estas pruebas hay que sumarles también, a partir de los 40 años los hombres debn realizarse controles para la próstata, visitar al ginecólogo cada dos años, realizarse mamografías de forma frecuente y colonoscopias.

Más allá del control médico, es fundamental que llevemos una dieta saludable basada en productos frescos de temporada y en la que se respete la pirámide de alimentación. Si contamos con alguna patología específica también deberemos tenerla en cuenta para organizar nuestros menús semanales.

En caso de que podamos permitírnoslo, lo adecuado es acudir a un nutricionista para que nos oriente sobre cuáles son las mejores recetas y platos que podemos preparar en función de nuestra vida: si somos diabéticos, vegetarianos, tenemos alguna enfermedad crónica, somos deportistas de alto rendimiento o cualquier otra situación.

El gran beneficio para la salud de las mujeres de comer ciruelas

Un estudio publicado por la revista The Journal of Nutrition que investiga el consumo de ciruelas pasas como atenuante de "la secreción de citoquinas proinflamatorias y altera la activación de monocitos en mujeres posmenopáusicas" ha demostrado que comer esta fruta en su versión deshidratada "previene la pérdida de densidad minaeral ósea", aunque no se ha conseguido entender todavía cuál es el mecanismo que provoca este efecto.

A partir de cumplidos los 50 años, las mujeres deben empezar a extremar la vigilancia sobre su pérdida ósea: algo que afecta a la mitad de las mujeres que superan esta edad.

El estudio de la profesora Mary Jane De Souza para la Universidad Estatal de Pensilvania demuestra que conmiendo entre cinco y 12 pasas al día (el equivalente a 50 y 100 gramos), se aumenta la protección contra la osteoporosis.

En cualquier caso, el estudio también apunta a que, para prevenir la osteoporosis, no es suficiente con la dieta, sino que también es necesario incorporar beneficios que trabajen con peso y equilibrio en la rutina semanal del paciente.

Con respecto a la dieta, las pasas no son el único alimento que ayuda a combatir la osteoporosis: también el salmón, las sardinas, los lácteos bajos en grasas o los vegetales de hoja oscura.