La media melena lleva años en las primeras posiciones de tendencias en terreno capilar y 2023 no ha sido una excepción. Las razones de su éxito son muy sencillas y fáciles de explicar: no es ni demasiado larga para que se haga inmanejable, ni tan corta que no te permita hacerte los recogidos que quieras. Ademas, no requiere mucho mantenimiento y puedes llevarla todos los días sin preocuparte de cómo sales peinada de casa.

Por eso, no nos extraña que este corte de pelo versátil y favorecedor siga siendo uno de los más pedidos en las peluquerías de medio mundo. Pero, ¿qué es exactamente un corte de pelo de media melena? Pues cualquiera que vaya de la mandíbula hasta la línea de las clavículas o los hombros, siempre sin superarlos. Definitivo: este es el corte de pelo que se va a llevar en 2024 y vale para rizos, lisos y ondulados Sin embargo, si hay algo bueno que tiene melena midi, es que se presta a muchísimos estilos diferentes, porque es un corte de pelo que se adapta a ti y no al revés. Lo puedes llevar con capas, con una melena ondulada, ultralisa, con ondas, rizada... Las posibilidades son prácticamente infinitas, pero si quieres saber de verdad cuáles son los cinco cortes de pelo de media melena que están arrasando este año, toma nota de los que te presentamos a continuación. Corte shag Este icónico corte siemrpe se renueva, pero viaja en el tiempo recordando mucho al de los años 70 y 90. Las ondas naturales y el movimiento dinámico se convierten en los puntos clave de este shag que funciona bien con la mayoría de texturas de cabello y formas de cara y que alcanzará su zénit con las melenas más rizadas y con un flequillo largo o con uno cortina. Incluso admitirá un flequillo más corto para darle un toque más noventero. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexa Chung (@alexachung) Media melena con flequillo Es, sin duda, el corte de pelo favorito de las mujeres asiáticas, pero cada vez hay más adeptas en el resto del planeta. Sus ventajas es que es fácil de peinar y sienta bien a casi todas las formas de rostro. Cuidado porque se trata de un peinado que debe enganchar, porque las mujeres que lo usan suelen llevarlo así para siempre, y si no que se lo digan a Anna Wintour. Clavicut El clavicut es una melena midi que llega a la altura de los hombros. Perfecta para dejar suelta, pero lo suficientemente larga para que pueda recogerse en una coleta mona. El corte es muy manejable y el tiempo que se tarda en secado y peinado se reduce notablemente, lo que lo hace realmente cómodo. Además, se trata de un corte que sienta bien a cualquier edad, y que suelen decir que rejuvenece (o quizá sea que actualiza tu imagen), por lo que no nos extraña que sea el corte de moda entre las 'influs' del momento. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vika (@mrswikie5) Corte de pelo media melena a capas El corte de media melena capeada quita años, estiliza la cara y alegra el look. Es una opción muy frecuente entre quienes deciden llevar una media melena, especialmente si tienes mucho pelo, porque es una opción perfecta para aligerar las melenas más densas o dar un poco de movimiento a los pelos más lisos. El corte de pelo antiedad que 'estira' el rostro y se recomienda entre los 30 y los 60 años Corte curly bowl Si tienes el pelo rizado y la cara ovalada o en forma de corazón, el corte bowl en su versión versión rizada es perfecto para ti. Consiste en dejar la parte inferior de los laterales y la parte trasera más corta y la parte superior de la melena más larga y con volumen. Este corte es perfecto para las que quieren aportar mucho movimiento al pelo y a la vez suavizar sus facciones.