Las cenas de empresa, aperitivos con amigos y eventos como Nochebuena o Nochevieja son, por lo general, ocasiones en las que nos entregamos al placer de comer. La Navidad es una época del año en la que muchas personas hacen un breve paréntesis en sus rutinas de alimentación y ejercicio para disfrutar de los mejores platos, darse los caprichos que no tocan durante todo el año y, sobre todo, compartir lo mejor de lo mejor con las personas más queridas.

Aunque con certeza la alegría de las fiestas "vale la pena", engordar o empeorar la salud durante las fiestas de Navidad es un tema que preocupa a muchas personas: especialmente quienes vienen con problemas previos con el colesterol, el azúcar o la obesidad.

Por esta razón, es importante enfrentarse a las comidas y cenas de Navidad con una batería de recursos que nos permitan gestionar los impulsos de la forma más estratégica posible y con el objetivo de no llevarnos una mala noticia en enero cuando nos subamos a la báscula o hagamos nuestros análisis rutinarios.

El truco de los nutricionistas para no engordar en Navidad

La nutricionista y farmacéutica de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Valencia 9 de Octubre Mireia Benlliure explica en un comunicado que, justo al contrario de lo que se piensa, "no se trata de comer menos, sino de volver a comer bien. Comer más fruta y verdura supone un aporte extra que nos saciará y aplacará el hambre".

Benlliure apunta a una práctica que seguro no resulta desconocida para nadie: el intentar reducir lo que comemos a lo largo de todo el día para "dejar espacio" cuando llegamos a la cena en cuestión donde sabemos que vamos a cometer algún exceso. Frente a esta práctica, que lejos de resultar útil para no ganar peso en Navidad consigue todo lo contrario, la nutricionista propone un truco mucho más saludable y es incrementar el consumo de fibra a través de verduras y frutas.

Entre las recomendaciones que también hace Mireia de cara a las navidades está el seguir un orden y no dejarnos llevar por las prisas para perder kilos: "es muy habitual comer poco para lograr esa pérdida de peso. Pero entonces tenemos hambre, lo que nos lleva a picar. O a no cenar, y acabar engullendo un cuenco de cereales antes de ir a la cama; acabamos concatenando errores".

Respecto a las cenas, Mireia explica que en ningún caso hay que prescindir de la cena, sino planificarla para que represente un papel dentro de la planificación diaria de la dieta: "no es cierto que la cena engorde más, simplemente tiene que responder a un reparto equitativo a lo largo del día". Sobre la eterna pregunta de qué comer en la cena, la nutricionista se decanta por verduras y proteínas, aunque llama a evitar la demonización de los hidratos de carbono: "no tenemos que meterles miedo; si he hecho deporte, puedo permitirme una cantidad mínima también en la cena".

Por último, la experta menciona uno de los grandes temas cuando hablamos de la pérdida de peso, el ejercicio físico: "dieta y deporte tienen que ir necesariamente de la mano. Al hacer deporte generamos endorfinas, que nos hacen sentir bien y nos animan en nuestro objetivo de perder peso. Además, evitamos la pérdida de masa muscular que puede aparecer asociada a la pérdida de peso. Y no solo eso, nuestro metabolismo se mantendrá más activo cuanta más masa muscular tenga".