Los rumores de villancicos ya empiezan a llenar las calles de todas las ciudades: la temporada navideña está empezando y, con ella, todo lo que atrae: regalos, decoración y mucha ilusión. Una de las facetas de la Navidad que más suele gustar a los ciudadanos es la de decorar las casas y las calles.

Los ayuntamientos gastan miles de euros en poner luces, belenes y árboles de Navidad; mientras que las familias dedican horas y horas a dejar su casa bonita para invocar al espíritu navideño. Estas fechas suelen estar marcadas por la tradición de adornar nuestros hogares con luces centelleantes, guirnaldas coloridas y, por supuesto, el emblemático árbol de Navidad. Pero, de un tiempo a esta parte, en algunos hogares este año, el brillo del árbol podría no iluminar el ambiente festivo.

La razón por la que cada vez más personas no ponen el árbol de Navidad

La inflación y la situación en general ha dejado estragos en muchas economías familiares. Los gastos navideños, incluyendo la compra y decoración del árbol, pueden resultar una carga financiera adicional, por eso, priorizar el presupuesto para otras necesidades básicas se vuelve una razón de peso para evitar la compra y decoración del árbol este año.

Otra razón por la que cada vez más personas eligen no poner el árbol de Navidad es el estrés y el tiempo que deben dedicarle a ello. La preparación y decoración del árbol de Navidad a menudo demanda tiempo y esfuerzo considerable. Con las agendas ocupadas y la aceleración del ritmo de vida, algunas familias prefieren evitar el estrés adicional asociado con la decoración navideña.

El tiempo y el estrés son otra de las razones por las que muchas personas renuncian a poner el árbol de Navidad: a menudo demanda tiempo y esfuerzo considerable. Con las agendas ocupadas y la aceleración del ritmo de vida, algunas familias prefieren evitar el estrés adicional asociado con la decoración navideña.

También se da el caso de quienes no ponen el árbol porque deciden no sumarse a las celebraciones, ya sea por motivos personales, religiosos o culturales. Algunas familias optan por no seguir tradiciones navideñas y, por ende, deciden no poner un árbol en su hogar.

La última y más importante razón es por el impacto ambiental que pueden suponer este tipo de decoraciones: la conciencia ambiental está en aumento, y algunas personas optan por no adquirir un árbol natural debido a su impacto en el medio ambiente. El uso de árboles de Navidad naturales conlleva la tala de árboles, contribuyendo a la deforestación. Del mismo modo, los árboles artificiales, fabricados con plástico, tienen un impacto ambiental negativo en su producción y posterior desecho.