El paso del tiempo o la exposición solar son los peores enemigos del plástico. A menudo vemos como nuestros electrodomésticos se van volviendo más y más amarillos dándole a las estancias de nuestro hogar un aspecto más descuidado y sucio.

Si has intento devolverle su color original pero no lo has logrado, debes saber que será imprescindible llevar a cabo una limpieza profunda, al menos una vez cada tres meses. Con una limpieza más frecuente lograrás que el plástico adquiera ese color amarillento que tan poco nos gusta. Si ya es demasiado tarde y tu nevera o algunas parte de tu baño ya tienen este aspecto, aquí tienes un truco para recuperar los tonos blancos del principio.

Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la superficie con agua tibia y jabón para retirar los restos de suciedad y de grasa. Después deberás coger un recipiente de plástico donde deberás mezclar dos vasos de agua caliente, una taza de cloro o lavandina, media de taza de bicarbonato de sodio y un cuarto de taza de agua oxigenada. Con una cuchara se remueve hasta integrar bien todos estos ingredientes.

Introduce una esponja o cepillo en la mezcla y pásala por el plástico amarillento realizando movimientos circulares. Una vez que la superficie está cubierta, deja actuar durante 25 minutos. Después humedece una bayeta de microfibra y limpia remover los residuos y la suciedad. Seca con otro paño limpio y listo.

Esta es la forma correcta de limpiar la cocina

Para abordar la limpieza de la cocina de manera eficiente, es esencial seguir unos pasos clave que facilitarán este desafío doméstico.

Comienza reuniendo tus herramientas de limpieza: detergente, trapos, esponjas y guantes. La preparación adecuada hará que el proceso sea más fluido y efectivo.

Una vez equipado, el siguiente paso es despejar el espacio. Retira platos, sartenes y utensilios sucios para acceder a todas las superficies sin obstáculos, permitiendo una limpieza minuciosa y completa.

La grasa suele ser el principal enemigo en la cocina. Para combatirla, emplea un desengrasante potente que elimine las manchas persistentes en la estufa, campana y áreas salpicadas. Luego, realiza una limpieza enérgica para garantizar su eliminación.

Aprovecha el poder de los aliados naturales en la limpieza. La mezcla de bicarbonato con agua es ideal para limpiar encimeras, mientras que el vinagre actúa como un excelente desinfectante, asegurando una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

Los detalles no deben pasarse por alto. Presta atención a grifos, manijas de gabinetes y aquellos rincones menos visibles. La minuciosidad en estos aspectos marcará la diferencia y aportará un acabado impecable a tu labor.

Finalmente, no te olvides del suelo. Aspira o barre para eliminar migas y residuos, y luego emplea un limpiador específico para dejarlo reluciente y completar así el proceso de limpieza de tu cocina de manera integral.