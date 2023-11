A lo largo de la historia, las tostadas han sido un desayuno o merienda popular en todo el mundo. Las opciones de cobertura son variadas, pero dos de las más comunes son la mantequilla y el aceite. Sin embargo, cuando se trata de elegir entre una tostada de mantequilla y una tostada de aceite, muchas personas se preguntan cuál de estas opciones es más propensa a hacer ganar peso.

Para mantener un peso saludable, es esencial mantener un equilibrio en tu ingesta de calorías y optar por opciones más saludables en lugar de excesos de grasas saturadas. Además, siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud o un dietista registrado para obtener orientación personalizada sobre tus elecciones alimenticias y tus objetivos de peso.

Cuando se trata de determinar cuál de las dos opciones engorda más, es esencial comprender las diferencias en las calorías que aportan. La mantequilla es un derivado de la leche compuesto principalmente por grasa, lo que la convierte en una opción densa en calorías. Una cucharada de mantequilla (alrededor de 14 gramos) aporta aproximadamente 100 calorías, y es común que las personas extiendan más de una cucharada en una sola tostada.

Por otro lado, el aceite, como el aceite de oliva o aceite vegetal, es una opción líquida que también es alta en calorías. Una cucharada de aceite contiene alrededor de 120 calorías, pero debido a su naturaleza líquida, es más fácil medir y controlar la cantidad que se utiliza en una tostada.

Entonces, desde el punto de vista de las calorías, tanto la mantequilla como el aceite pueden contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso. La clave está en la moderación y en la elección de porciones adecuadas.

Tipo de grasa

Además de las calorías, es importante considerar el tipo de grasa que se encuentra en la mantequilla y en el aceite. La mantequilla contiene grasa saturada, que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y aumento de peso. Por otro lado, el aceite de oliva, por ejemplo, es rico en grasas monoinsaturadas, que se consideran más saludables y beneficiosas para la salud.

El tipo de grasa que consumimos juega un papel importante en la regulación del peso y la salud en general. Las grasas saturadas pueden contribuir al aumento de peso y al aumento del colesterol LDL (colesterol "malo"), mientras que las grasas monoinsaturadas pueden tener efectos más beneficiosos.

Aceite de oliva o barbarie👇 pic.twitter.com/XRT6FPxk47 — Carlos Samitier 🇪🇺🇺🇦 (@casamitier) 28 de enero de 2022

Sensación de saciedad

Otro factor a considerar es la sensación de saciedad que proporciona cada opción. La mantequilla es rica en grasa y puede no proporcionar una sensación de saciedad duradera. Esto puede llevar a comer en exceso en las comidas posteriores. Por otro lado, el aceite de oliva, que es rico en grasas saludables, puede proporcionar una sensación de saciedad más prolongada, lo que podría ayudar a reducir la ingesta total de calorías durante el día.

Acompañamientos y elecciones adicionales

La elección de acompañamientos y condimentos también influye en cuánto engorda una tostada. Si acompañas tu tostada con mermelada, azúcar o ingredientes ricos en calorías, como aguacate o queso, esto agregará calorías adicionales y potencialmente hará que la tostada engorde más. La moderación y la elección de acompañamientos saludables son fundamentales para controlar el aumento de peso.

Los expertos despejan la duda entre el aceite y la mantequilla para las tostadas

En declaraciones al medio especializado Maldita.es, la tecnóloga de los alimentos y nutricionista explica que “Si podemos cocinar con grasas que no sean mantequilla, mejor”. Por su parte, el experto en industria alimentaria y de calidad David Pérez García aseguró que "un aceite o una grasa saludable será aquella que posea mayoritariamente ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados (presente en frutas, verduras, frutos secos y el pescado en su estado natural), que no haya sido procesado, o en cuyo proceso de elaboración no se alteren las características físico-químicas de estas mediante aditivos o temperaturas excesivas”.

Pero, la respuesta definitiva la da el tecnólogo Miguel Ángel Lurueña: “Desde el punto de vista de la salud no hay duda de que el aceite de oliva es mejor opción, aunque la mantequilla no es ‘el demonio’ que se temía hace unos años cuando las grasas estaban tan demonizadas”.