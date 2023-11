🍍¿Qué es la DIETA de la PIÑA? ❌ Cómo cualquier dieta restrictiva, NO FUNCIONA a largo plazo. 🥎 No es algo que puedas mantener a largo plazo y esto va a provocar que exista el EFECTO REBOTE. Las dietas no son la solución para la pérdida de peso. 🧠 La solución está en acabar con el hambre emocional y reconectar con tu cuerpo. ✅ La pérdida de peso llega sola después.