Cuando nos ponemos como objetivo bajar de peso, siempre pensamo en una cosa: correr, hacer bicicleta o cualquier otro deporte aeróbico que aumente nuestra resistencia cardiovascular.

Pero, aunque es cierto que se trata de dos ejercicios perfectos para bajar de peso, muchas personas no pueden prácticar deportes de tanto impacto. Bien porque no están acostumbrados, bien porque su estado físico no se lo permite.

Lejos de lo que muchas personas piensan, no hace falta pasar horas y horas sobre la cinta de correr en el gimnasio para quitarnos los kilos que nos sobran: a veces, simplemente, tenemos que andar una cantidad concreta de minutos al día o a la semana.

Andar, el mejor ejercicio para bajar de peso

El portavoz del Instituto Médico Europeo de Obesidad (IMEO) y experto en nutrición Rubén Bravo explicaba a laSexta.com que "es mejor una intensidad moderada que demasiado alta" para bajar de peso. Según su criterio, "cuando el entrenamiento es demasiado intenso, gran parte de lo que quemamos son calorías de azúcar en los músculos y en hígado, y no tanto grasa, que es lo que nos itneresa".

Según el estudio 'Energy expenditure comparison between walking and running in average fitness individuals' determina que, para eliminar grasa, lo mejor es caminar entre los cinco y ocho kilómetors por hora con una velocidad que no supere el 70% de la frecuencia cardiaca.

Este mismo estudio explica que no es hasta los primeros 30 minutos de caminata que el organismo empieza a utilizar las calorías de la grasa. Para Ruben, lo ideal es "caminar rápido, en torno a una hora diaria, aunque depende de variables como sexo, masa muscular o cnostitución física". En caso de no disponer de tanto tiempo, "puedes empezar con un tiempo algo menor, por ejemplo, 30 o 40 minutos diarios, y desde ahí ir subiendo".

Además, un estudio de la Royal Society of London explica que se puede llegar a perder hasta un 20% más de calorías si se alternan intervalos de mayor y menor intensidad cuando se camina.