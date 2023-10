Colgar la ropa en verano es una cosa, pero hacerlo en otoño o en invierno es otra. Definitivamente, más difícil. Sí, porque gracias al sol, la ropa se seca rápidamente, sin necesidad de recurrir a la secadora. Esto no sólo ahorra tiempo, sino también dinero. De hecho, entre aires acondicionados y ventiladores, no hace falta añadir nada a la factura ni siquiera recurriendo a la secadora. Por suerte. Pero ahora que se ha acabado la temporada de verano, ¿cómo lo hacemos? En otoño e invierno, la secadora puede ser una solución. Una vez lavada la ropa en la lavadora, basta con introducirla en el aparato, que lo hará todo por sí mismo. En cuanto la ropa esté seca, hay que plancharla.

Para quienes utilizan la secadora, esto es casi una obligación. Se crean arrugas importantes, y no sólo con ésta, sino también con la lavadora. De hecho, muchos cometen el error de meter toda la ropa sin hacer una selección. Es un error combinar vaqueros, por ejemplo, con toallas. Y ésta es una de las razones por las que siguen oliendo después del lavado. Por supuesto, ahora no es el mejor momento para usar tanto la lavadora, dados los altos precios de la electricidad, pero para tener una colada perfecta hay que aplicar una estrategia. En cualquier caso, hay una forma de evitar el planchado después del secado, así como el uso de la secadora.

El lugar más adecuado

Para evitar el planchado, hay que empezar por el secado. Por eso, a continuación te explicamos cómo tender la colada con un método innovador y útil, sobre todo cuando llueve. Si no queremos utilizar la secadora, para ahorrar dinero, podemos tender la colada en el exterior si no llueve. Si tal vez no hay previsión de lluvia, aprovechémosla. De nuevo, si llueve, elige una zona aireada de la casa para tender la colada. Puede ser una habitación con ventanas que se puedan mantener abiertas o una habitación con deshumidificador.

Perchas y pinzas

Una vez que hemos encontrado la zona más adecuada, cogemos tantas perchas como ropa. Primero las sacudimos varias veces, para que se estiren muchos pliegues y, en cuanto estén colocadas en las perchas, debemos estirarlas hacia abajo, como si estuviéramos utilizando un rodillo con una masa. Este método se utiliza para jerséis, sábanas, pantalones, etc. En cambio, para prendas más delicadas, como las camisas, el método consiste en utilizar unas pinzas de plástico en las costuras para planchar las arrugas. Evidentemente, no todas las telas pueden someterse a este "tratamiento". Hay que ver el tejido, la delicadeza y la utilidad. En estos casos, es necesario pasar la plancha. Sin embargo, puede ser una buena manera de tener menos arrugas. Es algo, seguro, para no perder tanto tiempo con la plancha.