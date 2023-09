Las redes sociales son todo un caladero de trucos y recomendaciones. En ellas podemos encontrar desde consejos para tener una piel suave y tersa, hasta recetas para cocinar e ideas geniales para decorar nuestra casa y mantenerla limpia como los chorros del oro. Pero también hay que tener mucho cuidado: en ocasiones, los vídeos que se viralizan no tienen base científica ni empírica, y pueden llegar a poner en riesgo la salud de la persona que pone en práctica algunas tendencias.

Entre los temas que más triunfan en plataformas como TikTok o Instagram está la belleza: desde las rutinas de skin care hasta los trucos para combatir la celulitis o los tutoriales de maquillaje. Las redes sociales se han convertido en una gran espiral hedonista donde es difícil esquivar el bucle de contenidos que bombardean al usuario para que consuma e intente parecerse a los filtros y modelos imposibles que ve en la pantalla.

Una de las últimas tendencias que se han hecho virales es la de utilizar bicarbonato como champú: esta idea, que parece tan sencilla y lógica (el bicarbonato es uno de los productos más versátiles que podemos encontrar por nuestra casa) promete "eliminar la caspa en solo 5 minutos" o "elimina el exceso de grasa" y podemos encontrarla repartida en cientos de vídeos y artículos de belleza.

El truco que proponen es añadir bicarbonato al champú (las cucharadas varían dependiendo de quién lo recomiende) y mezclarlo para conseguir una pasta que ayuda contra los "cabellos grasos y con caspa".

Los expertos desmienten el mito del bicarbonato en el champú para eliminar la caspa

Desde la revista Marie-Clarie han consultado con un grupo de expertos para conocer en profundidad cuáles son sus opiniones sobre el truco de echar bicarbonato en el champú para eliminar la caspa o la grasa. Desde el salón Cultura de Granada, Álvaro Pardo Roldán lo deja bien claro: "Por nuestra experiencia, no recomendamos usarlo como champú, ya que no tiene las propiedades que un cosmético nos puede aportar. Sí es cierto que se está escuchando bastante porque dicen que elimina el exceso de grasa o caspa y que elimina los residuos. Nosotros somos muy fan del diagnóstico personalizado y de utilizar un producto que exactamente sea adecuado para tu tipo de cuero cabelludo".

En concreto, el especialista explica que las clientas que lo han probado "coinciden en que, a medio plazo, el cuero cabelludo se les acaba irritando" y recomienda "mejor es usar un champú específico para las necesidades de cada cuero cabelludo".

Otra de las voces expertas que ha dado su opinión a la revista Marie Clarie ha sido Carolina Gil, del salón See Your ubicado en Madrid, que ha explicado que "el bicarbonato no deja de ser una sal, por lo tanto reseca y puede causar problemas de cuero cabelludo. No se recomienda su uso en productos capilares".