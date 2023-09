Un tema delicado en España es el de la conciliación: muchas personas se preguntan hasta qué punto es sostenible, un sistema en el que cualquier adulto medio debe pasarse todo el día trabajando para poder sostener su casa y su familia y en qué medida es esto compatible con cuidar de otras personas o pasar tiempo de calidad con ellas.

En el caso de los hijos, el problema se vuelve todavía más acuciante, especialmente cuando se trata de familias monoparentales o monomarentales: algunos trabajos permiten compatibilizar los horarios de entrada y salida con los centros educativos y otras necesidades de los más pequeños, pero todavía sigue siendo una amplia mayoría la que tiene que buscar a una tercera persona para llevar a sus hijos al colegio o al médico cuando estos lo necesitan.

Para las familias que no pueden permitirse contratar a un cuidador o cuidadora que se haga cargo de estas tareas o llevar a sus hijos a actividades extraescolares, la responsabilidad recae en muchas ocasiones en los abuelos, hermanos y en el resto de los miembros del núcleo Esta situación puede llegar a generar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad entre las familias que sí pueden permitirse pagar a una persona que cuide a los más pequeños y las que no tienen acceso a este servicio.

La OCDE, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Dirección General de Apoyo a la Reforma Estructural de la Comisión Europea, ha presentado un informe titulado 'Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España'. En este informe, la OCDE hace hincapié en la importancia de identificar los colegios vulnerables y promover la inclusión, la equidad y el bienestar en las escuelas como estrategias clave para reducir el abandono escolar temprano en España.

Una de las principales recomendaciones de la OCDE es establecer un enfoque común en España para identificar los centros educativos vulnerables y dirigir los recursos de manera eficiente. Esto implica la creación de un índice de vulnerabilidad escolar que sea aplicable en todo el país y que ayude a identificar los centros que necesitan apoyo. Además, se sugiere la implementación de un enfoque común para la gestión de datos en los centros educativos.

Para abordar las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la OCDE propone ampliar el tiempo de aprendizaje. Se destaca que muchos centros escolares en España siguen un horario intensivo centrado en las mañanas, lo que obliga a los padres a pagar por clases extraescolares. En este sentido, se insta a España a tomar como ejemplo a países como Dinamarca y Portugal, que han adoptado sistemas flexibles de jornada completa para extender el tiempo de aprendizaje. Estas iniciativas han venido acompañadas de una mayor oferta de comedores escolares y actividades extraescolares.

El informe también señala que España podría considerar la posibilidad de implementar un enfoque similar, especialmente en beneficio de los estudiantes desfavorecidos. Sin embargo, se advierte que una transición de este tipo requeriría inversiones en subvenciones para la alimentación y las infraestructuras escolares, así como una remuneración adecuada para el personal de los centros educativos.