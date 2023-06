Un estudio publicado en la revista Obesity, una publicación de The Obesity Society que promueve el conocimiento y la investigación traslacional para promover el mejor tratamiento de las personas con obesidad, ha dado con la clave para perder peso de la forma más rápida y saludable posible.

La investigación, a cargo de los científicos Jean Harvey, Rebecca Krukowski, Jeff Priest y Delia West ha conseguido demostrar que gracias a esta técnica se consigue reducir entre un 5 y un 10 por ciento del peso inicial en un periodo de medio año.

La llegada del verano y el buen tiempo hace que muchas personas se pongan manos a la obra con las dietas y el ejercicio, aunque cada vez hay mensajes y referentes positivos en la televisión, redes sociales y publicidades que buscan respetar y aceptar todo tipo de cuerpos; el objetivo de perder algo de grasa sigue estando presente.

En estas fechas, Internet se llena de artículos donde se recomienda qué hacer para adelgazar algunos kilos de la forma más rápida posible; qué hay que dejar de comer para desinflamar y deshinchar el cuerpo; o cuál es la mejor dieta o ejercicios para quemar grasas.

Descubren cuál es el mejor truco para adelgazar, y solo necesitas 15 minutos al día

Ni tomar el sol, ni super alimentos ni ejercicios de respiración: el equipo de investigadores que publican el estudio 'Log Often, Lose More: Electronic Dietary Self-Monitoring for Weight Loss' en la revista Obesity han concluido que "la frecuencia del autocontrol se relaciona significativamente con la pérdida de peso, disminuyendo el tiempo necesario para tener éxito".

Traducido al lenguaje común: cuánto más control llevamos sobre lo que comemos, qué pesamos y cuánto medimos, más peso perdemos.

El autocontrol dietético es la capacidad de regular y controlar conscientemente la ingesta de alimentos para mantener una dieta equilibrada y saludable. Implica la capacidad de resistir la tentación de comer alimentos poco saludables en exceso y tomar decisiones conscientes sobre qué y cuánto comer.

Esta estrategia para perder peso implica varios aspectos, como la autorregulación emocional, la planificación de comidas, el establecimiento de metas realistas, el monitoreo de la ingesta de alimentos y la capacidad de resistir la tentación. También conlleva tomar decisiones conscientes sobre la calidad y cantidad de lo que se consume, así como controlar los impulsos y las emociones que pueden llevar a comer en exceso o hacer elecciones poco saludables.

El estudio observa que "la precisión y la integridad de los diarios de autocontrol no son tan importantes como la frecuencia con la que se completan", es decir: es más importante ser constante e intentar escribir todos los días un poco, que escribir mucho un día y abandonarlo".

Para realizar el estudio, los participantes tuvieron que adaptar su alimentación a una "dieta reducida y baja en grasas" además de realizar unos 200 minutos a la semana (poco menos de 30 minutos al día) de ejercicio moderado o vigoroso".

Según la conclusión del estudio, "el tiempo que los participantes deben dedicar para lograr una pérdida de peso clínicamente significativa disminuye con el tiempo, con aproximadamente 20 minutos por día necesarios al principio y solo 15 minutos necesarios más adelante".