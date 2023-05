Después de la cama, el sofá es uno de los muebles más importantes de la casa: ubicado normalmente en el salón o en el comedor del hogar, se trata de una pieza central en la que pasamos muchas horas de nuestra vida. En él comemos, cenamos, vemos la televisión, jugamos a la consola, leemos revistas, libros y, en definitiva, hacemos buena parte de nuestra rutina diaria.

La parte negativa del gran uso que damos a nuestro sofá es la suciedad: cuantas más horas pasamos en él, más fácil es que se estropee, que le caigan restos de comida, pintura y que acabe muy castigado por las inclemencias del día a día.

Conseguir que el sofá dure mucho tiempo a pesar de utilizarlo mucho todos los días empieza por la elección: elegir un sofá de calidad, con un tejido adecuado al uso que vamos a darle y realizar un buen mantenimiento.

El truco para dejar el sofá de tela como el primer día

Si tu sofá se mancha, la velocidad es un factor determinante: cuanto antes atajemos el problema, mejor. Nada de irse a la cama y dejarlo para el día siguiente, hay que enfrentarse a la situación al momento en que sucede.

Dependiendo del tamaño de la mancha, bastará con un paño húmedo o necesitaremos añadir algo de detergente para quitar la suciedad. Como consejo, es recomendable aplicar primero el producto en una parte del sofá que no se vea mucho para cerciorarnos de que no va a desteñir o a dejar alguna mancha permanente en la tela que después no podamos eliminar.

Una vez hecho esto, restregamos la mancha con una solución de agua y detergente para la ropa aplicada con un paño húmedo. Después, habrá que eliminar el exceso de producto con otro paño húmedo y esperar a que se seque.

Si la mancha es más profunda y no podemos enfrentarnos a ella con las "armas convencionales" debemos pasar a la siguiente fase: para esto, mezclaremos una parte de vinagre con dos partes de agua (recuerda probar primero en una parte poco visible para observar la reacción del tejido) y después retira los restos con un trapo húmedo y limpio.

Además de esto, también puedes quitar la funda del sofá (en caso de que la tengas) y meterla a la lavadora con un programa suave y frío. También es recomendable utilizar una aspiradora para realizar el mantenimiento semanal del sofá y, en caso de que ninguno de los trucos anteriores funciones, contratar a un profesional para limpiar el material con una máquina de vapor caliente que erradique las manchas sin estropear el tejido.