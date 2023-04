El café forma parte de nuestra cultura casi tanto como el pan o la cerveza: son pocos quienes, al levantarse por la mañana, pueden prescindir de una taza bien cargada de esta preciada bebida. Algunos lo toman solo, otros con leches vegetales y hay quién prefiere echarle azúcar moreno u otros edulcorantes; pero lo que está claro es que una cafetera es para muchos casi tan necesaria en la vida como un frigorífico o una lavadora.

Esta pequeña herramienta que (a menos de tratarse de un dispositivo eléctrico tipo Dolce Gusto, Nespresso o cualquiera de las marcas que operan en el mercado) es casi un utensilio artesanal y que para los madrugadores es casi la piedra angular de su existencia. Pero, para poder obtener un buen café todas las mañanas o después de comer en la cafetera italiana, hay un factor imprescindible: el mantenimiento.

Aunque aparentemente simple, la cafetera es uno de los objetos con el que más cuidado hay que llevar y al que hay que limpiar con más ahínco. De no ser así, si no la higienizamos adecuadamente después de cada uso y no la secamos correctamente, notaremos que el sabor del café comienza a malograrse y que cada vez nos costará más tolerar su sabor.

Los riesgos de no limpiar la cafetera correctamente

El gran enemigo de la cafetera es el moho: al contar con un depósito para el agua con la que se elabora el café son un foco para la aparición de los hongos que proliferan en condiciones de mucha humedad y falta de luz. Además, en muchas ocasiones, aunque limpiemos la cafetera a conciencia no conseguimos eliminar todas las partículas, que pueden permanecer ocultas en lugares inaccesibles para nuestro ojo y mano.

Beber café con moho puede tener graves consecuencias: desde alergias, dolores de cabeza y otros síntomas hasta problemas gastrointestinales.

El truco del papel higiénico en la cafetera

Siempre es mejor prevenir que curar, pero si ya nos enfrentamos a una cafetera mohosa, tendremos que hacer una proceso de descalcificación con vinagre y bicarbonato de sodio: primero, debemos hacer una mezcla de agua y vinagre y dejarla reposar en el depósito del agua; después, con un cepillo y bicarbonato restregamos hasta eliminar todos los restos. Por último, limpiamos bien para que no quede resto de ninguno de los dos.

Una vez que nuestra cafetera ya está limpia, podemos poner en marcha el truco del papel higiénico: una técnica viral para evitar que salga moho dentro del depósito de la cafetera.

El truco del papel higiénico dentro de la cafetera consiste, ni más ni menos, que en introducir un poco de papel higiénico o papel absorbente dentro del depósito de agua después de haberla limpiado, de forma que se impregne de la humedad y evite que proliferen el moho dentro.