Las novedades en Mercadona no dejan indiferente a nadie: tanto la retirada de productos como la incorporación de nuevos artículos al catálogo suele generar un gran revuelo en redes sociales. Twitter, Instagram y sobre todo TikTok son los medios donde los clientes de la cadena valenciana comentan las novedades que encuentran en los supermercados. También es ahí donde podemos enterarnos de las últimas novedades u obtener opiniones sobre productos que no habíamos visto antes.

La última adquisición de la distribuidora ha desatado una gran conversación: en este caso, de aprobación masiva de la decisión de los expertos de Mercadona que han decidido incluir este producto en los lineales.

La nueva carne de Mercadona que arrasa entre los clientes

En España estamos acostumbrados a un tipo de carne determinado: el solomillo, la aguja, el costillar, el lomo, el redondo etc. cuando nos referimos a la vaca. Sin embargo, en cuanto viajamos a otro país de habla hispana comprobamos que los cortes de carne no son iguales y que, los que sí son parecidos no se llaman igual. Sin ir más lejos, lo que en España reconocemos como "solomillo" se llama "bife" en Argentina o "filete" en México o "lomito" en Venezuela.

En los supermercados de nuestro país es difícil encontrar cortes distintos: una pena que sufren tanto las personas que han vivido en alguno de estos países o los curiosos de la gastronomía, a quienes les gustaría acceder a cortes de carne distintos.

Por suerte, Mercadona está cada vez más comprometido con la diversidad de su público: si hace años ya incluyó distintos productos de la gastronomía mexicana en su catálogo, últimamente lo vemos apostar por algunas de las comidas más típicas de Venezuela, como los tequeños.

Ahora, la cadena valenciana ha incluido una nueva carne que se utiliza en muchos planos latinos para preparar desde empanadas hasta arepas: la famosa carne mechada. A la versión de carne mechada de pollo se suma ahora la de vacuno, que se pude encontrar en la sección de congelados por tan solo 5,50€ los 350 gramos.