Antes de comprar cualquier nuevo producto de Mercadona, siempre nos gusta contar con una primera opinión. Por ese motivo, las cuentas de TikTok que se dedican a buscar las novedades del supermercado y comentarlas con sus seguidores no dejan de crecer.

El recurso de consultar en redes sociales cuál es la opinión sobre los nuevos productos es una tendencia al alza: por un lado, nos da una idea de qué expectativas podemos tener antes de comprar, pero también obtener más información sobre los artículos. Gracias a los perfiles especializados que comparten contenido, no solo podemos saber si algo está o no bueno, también podemos obtener más información desde el punto de vista nutricional y saber si el ingrediente en cuestión se ajusta a nuestros objetivos dietéticos.

Una de las últimas novedades que ha lanzado Mercadona es la salsa brava: un producto que ya estaba en los lineales, pero que retiró y ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Se vende por 1,65€ el bote, el envase incluye 410 gramos y tiene un aporte de 215 calorías por metro cuadrado.

Pero, yendo a lo importante y más allá de la polémica sobre si la salsa brava debería llevar o no tomate. Desde la cuenta Cookcinema se han aventurado a probarla y confesar si les ha gustado o no: "Mirad qué novedad han traído a Mercadona: salsa brava. Hoy nos vamos a saltar la dieta probando esto. Dicen que la salsa brava no lleva tomate, pero yo la verdad que no sé exactamente qué lleva la salsa brava, así que solo voy a valorar si me gusta o no me gusta. Voy a coger un trocito de tortilla, pequeñito. Ostia, sí que pica. A mí sí que me gusta: he probado salsas mejores, pero no está mal y por lo que vale le doy un seis y medio".