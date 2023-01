El repertorio de tartas de Mercadona es uno de los más exitosos. Claramente, no se pueden comparar con una tarta artesanal hecha en casa o comprada en una confitería, pero para la mayoría de bolsillos que no pueden permitirse siempre un dulce personalizado o no tienen tiempo para prepararlo, es un seguro al que merece la pena recurrir. Ahora, la cadena de supermercados de Juan Roig ha apostado por un nuevo tipo de tarta que todo el mundo estaba esperando: la de 'Kinder Bueno'.

La nueva tarta de 'Kinder Bueno' de Mercadona se llama, en realidad, 'tarta de crema de avellana blanca congelada' aunque las redes no han tardado en bautizarla de una forma mucho más comercial. Sus ingredientes son mousse blanco, queso mascarpone, chocolate blanco, avellana y otros conservantes, por eso, los consumidores no han tardado en identificarla con la famosa marca de chocolates. TikTok ha sido la red social donde más personas han emitido ya su veredicto sobre la nueva tarta blanca de crema de avellanas: Peldaños, un destacado creador de contenido, destaca que "es preciosa por dentro" y reconoce que su precio, casi diez euros (9,5€), se ajusta a la calidad y el sabor del producto: "para mí si vale diez pavos, entendiendo el tipo de tarta que es y lo que suelen valer estas tartas". Cookcineme, por su parte, también se la ha llevado a casa para probarla: "Está buenísima. Tiene un crujiente muy bueno. Sabe a la avellana", aunque su pareja reconoce que no sabe excesivamente a Kinder. @peldanyos Tarta de Kinder 🍰 en Mercadona 🛒 ♬ original sound - peldanyos