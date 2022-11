Alberto Chicote, el famoso cocinero de 'Pesadilla en la cocina' compartió en el programa 'La Roca' como consiguió adelgazar 40 kilos en menos de dos años.

El reconocido chef desveló ante la periodista Nuria Roca que no cree en dietas milagro y que el cambio radical que sufrió en su aspecto es, ante todo, "fruto de la buena alimentación, el ejercicio y la persistencia".

Alberto Chicote desvela su truco para adelgazar

El cocinero reconoció que desde que adelgazó "no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado: "¿Y tú qué te has tomado para perder peso" Ni un solo día".

Ante esta situación, Chicote confiesa que confiesa que su consejo para adelgazar es el que nadie quiere escuchar: "“cuando les digo que mi consejo es ‘vete a tu profesional médico de nutrición y consulta lo que tienes que hacer’, la cara de desánimo es como ‘eso ya lo sé; yo lo que quiero es el truco’”.

El chef aseguró en la entrevista que para bajar de 115 kilogramos a los 75 que pesa actualmente, “No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre”.