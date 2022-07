En verano, el calor nos impide muchas veces dormir bien y descansar. ¿Sabías que además de controlar las condiciones de tu habitación, puedes utilizar una respuesta paradójica de tu mente para quedar como un tronco en cuestión de minutos?

Este truco se conoce como "sueño inverso" y se ha hecho viral en TikTok tras la explicación de un doctor.

¿En qué consiste el truco del sueño inverso?

A todos nos ha pasado alguna vez aquello de desear no hacer una cosa y no poder evitarlo. Los ejemplos más comunes podrían ser las veces en las que nos decimos "no te pongas nervioso" y comenzamos a titubear.

También conocerás o te habrá pasado aquello de reírse sin querer en circunstancias nada adecuadas o los habituales sonrojos durante la pubertad.

Cuando el cerebro hace justo lo contrario a lo que le ordenamos, se habla de intención paradójica, y es un término conocido en psicología.

El truco del "sueño inverso" consiste en eso, en decirte a ti mismo "no te duermas, no te duermas", como cuando deseas terminar de ver una película y... Al final, caes.

Personas en las que da mejores resultados

La intención paradójica es una técnica de manipulación que se puede aplicar a uno mismo. Suele funcionar bien con personas de espíritu rebelde, a las que basta con que se les dé una orden, en especial si no va acompañada de un razonamiento que la justifique, para obtener el efecto contrario.

Si a esas personas un compañero de habitación les estuviera diciendo "no te duermas", ¿qué crees que es lo más probable que suceda? Tú mismo lo habrás comprobado, tal vez, con el ejemplo de esa película o serie que quieres terminar de ver, pero no lo consigues porque te quedas frito en el sofá.

La única diferencia con estos ejemplos al aplicar el truco del "sueño inverso" es que eres tú quien da la orden "no te duermas". Como muchas veces no nos hacemos mucho caso a nosotros mismos, tal vez porque hay confianza, en lugar de decírtelo un par de veces, insiste unos pocos minutos. Y si no soportas las órdenes, repítelo para ti mismo como si te estuvieras desafiando.

Otros consejos para dormir mejor en verano