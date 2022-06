Con la ola de calor y las altas temperaturas que estamos sufriendo y que, en mayor o menor medida, seguiremos teniendo durante todo el verano, no solo los días son complicados, también poder dormir por las noches se convierte en una dura batalla. Por eso, mucha gente opta por dormir con el aire acondicionado puesto, aunque hay otra que, por no tener aire acondicionado o por otros motivos, se pone el ventilador por las noches. Sin embargo, esto no es bueno para la salud y a continuación explicamos por qué.

El peligro de dormir con el ventilador encendido Según diversos expertos, dormir con el aire acondicionado puesto en la habitación conlleva una serie de peligros para la salud que, a continuación, se enumeran:

Puede causar problemas respiratorios como sinusitis o asma

como sinusitis o asma Reseca las fosas nasales , favoreciendo la entrada de gérmenes a nuestro organismo a través de ellas

Rigidez muscular cuanto más cerca de la cara esté el ventilador

Irritación en los ojos

en los ojos Sequedad de garganta , sobre todo si se duerme con la boca ligeramente abierta

, sobre todo si se duerme con la boca ligeramente abierta El aire que mueve el ventilador levanta el polvo y polen que puede haber en la habitación, por lo que los alérgicos deben tener cuidado

Recibir constantemente el aire del ventilador puede resecar la piel