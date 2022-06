En verano, una de nuestras principales pesadillas son, sin duda, los mosquitos. Estos insectos que muchas veces no nos dejan dormir y nos pican. Existen varios factores que atraen a los mosquitos y que, por ende, hacen que piquen más a unas personas que a otras. Entre esos motivos se encuentra el grupo sanguíneo pero, ¿cuál es la sangre que más atrae a los mosquitos?

La sangre preferida de los mosquitos

En función del grupo sanguíneo al que pertenezcamos, los mosquitos se sentirán más atraídos a la hora de picarnos o no. En este sentido, diversos estudios apuntan que, el mosquito tigre, una de las especies más populares, se siente atraído principalmente por las personas que son del grupo sanguíneo 0, en detrimento de las personas que pertenecen a los grupos A y B.

No obstante, hay que tener en cuenta que este no es el único factor que influye, de hecho, no es el más relevante, ya que la cantidad de sudor que tengamos o el dióxido de carbono que expulsamos es más relevante que el grupo sanguíneo, por tanto, como también es obvio, pertenecer al grupo sanguíneo A o B no implica que los mosquitos no te vayan a picar.

Por último, destacar también que estos estudios son relativos al mosquito tigre y no se aplican necesariamente a las otras dos especies de mosquitos populares en España, como son mosquito común y el mosquito anopheles.