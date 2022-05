La subida de precios que viene sufriendo España desde los últimos meses de 2021 y que, obviamente, también afecta a los supermercados, está haciendo que mucha gente busque alternativas a la hora de realizar la lista de la compra. Uno de los más populares es la conocida como "compra inversa". Te explicamos qué es y cómo te ayudará a ahorrar dinero.

¿Qué es la "compra inversa"?

Seguro que, a la hora de hacer la compra, por mucho que lo tengas todo apuntado en tu lista, te hayas dejado algo. Si quieres evitar confusiones, el método de la "compra inversa" es tu aliado.

Este truco consiste en que, a la hora de hacer la lista de la compra, la escribamos con los productos que tenemos y no con los que necesitamos. Lo que se consigue con esto es tener anotados cuáles son los productos o artículos que utilizamos diariamente.

Para hacerla de forma efectiva se recomienda escoger un día concreto al mes, de lo contrario, es posible que se nos olvide hacerlo. Una vez se haya hecho la primera vez, las siguientes serán mucho más fácil.

¿Cómo nos hace ahorrar?

La clave se encuentra en que con este listado podremos planificar los menús del mes, con los que rotar la comida y no desperdiciar nada gastando en ingredientes que luego no usamos. Anota si necesitas comprar algún ingrediente. Obviamente, al optimizar al máximo nuestra compra y no tirar nada, estamos ahorrando dinero.

Así, cuando vamos al supermercado, lo hacemos únicamente con la lista de los productos indispensables, sin comprar caprichos. Por otro lado, si vamos con el estómago lleno evitaremos caer en tentaciones indeseadas.