La calima ha llegado a Córdoba y a prácticamente toda España, esta trae una gran cantidad de polvo y arena en suspensión que no solo afecta a nuestra respiración, también ensucia lo que esté en el exterior. En este sentido, una de las cosas que más están sufriendo la calima son, sin duda, los coches. El problema es que, cuando hay que cogerlos, toca limpiarlos de este polvo acumulado, no solo porque de lo contrario su aspecto es muy desagradable, sino porque también se dificulta la conducción. No obstante, aquí te decimos cómo limpiar el coche de la calima sin dañarlo.

Si no has tenido la posibilidad de guardar tu coche y lo has tenido que dejar a la intemperie, este se te habrá impregnado de la "lluvia de barro", por lo que toca limpiarlo. No obstante, hay que tener cuidado a la hora de hacerlo, ya que podríamos dañar nuestro coche. Lo más recomendable es hacerlo una vez la calima ya haya pasado y ahí actuar lo más rápido posible, para que así la arena no se convierta en barro y resulte más complicado de limpiar y se dañe más fácil el coche. Pasos a seguir Primero hay que echar agua tanto en la luna delantera como la trasera. Si pasas el limpiaparabrisas directamente, lo más probable es que la arena raye el cristal o lo dañe de alguna forma. Si dispones de agua a presión utilízala, ya que es la mejor opción en este sentido. Guarda cierta distancia para que no te salte toda la suciedad y no te excedas en la fuerza para no dañar nada. Haz el proceso de arriba a abajo para que la tierra vaya cayendo hacia las zonas sucias. Si quieres limpiarlo de forma manual, coge un paño de microfibra y mójalo en agua. El túnel de lavado no es una mala opción, aunque tienes que retirar antes los restos de suciedad que esté adherida, ya que sino, estos entrarán en contacto con los rodillos y la arena y terminen rayando la pintura. Por último, revisa algunas zonas como el filtro del aire para asegurarte de que se encuentran en buen estado.