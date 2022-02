Se acerca San Valentín y con él, los supermercados y diferentes establecimientos sacan productos especiales para poder pasar el mejor día de los enamorados posible. Recientemente hablamos de los productos que ha sacado Mercadona, ahora le toca el turno a la propuesta de Lidl que ha triunfado en redes sociales. Te contamos cuál es y por qué.

El producto de Lidl para San Valentín

Y es que este producto de la multinacional de supermercados se ha hecho viral en redes sociales gracias a una usuaria que lo vio en un catálogo en papel y que decidió compartirlo en Twitter, donde cuenta con más de 18.300 "me gusta" y 3.500 "retuits".

El producto en concreto se trata de un ramo de tulipanes para San Valentín que Lidl vende por 1,99 euros en sus tiendas. Una usuaria llamada Noelia lo aprovechaba para lanzar un escueto pero claro, "ya sabéis chavales".

El ramo se encuentra a un 33% de descuento y su precio original es de 2,99 euros. Sin embargo, no es el único tipo de flores que oferta Lidl, ya que también se vende una rosa por 1,49 euros, un ramo de las mismas por 4,49 euros y un ramo de flores de San Valentín por 9,99 euros.

Reacciones

Otro tuit similar ponía de manifiesto el precio de los ramos de flores en Lidl . "En el Lidl ramos de tulipanes 2€ ya no hay excusa para que no me regaléis uno" señalaba.

en el Lidl ramos de tulipanes 2€ ya no hay excusa para que no me regaléis uno 😡 — andy (@imamistake6_) February 9, 2022

En estre caso, el mensaje supera los 19.500 "me gusta" y los 4.500 "retuits", por lo que también se ha hecho viral hasta el punto que la cuenta oficial de Lidl ha respondido, señalando que "que no te regale tulipanes por San Valentín" acompañado de los emoticones de "red flag" o "bandera roja" término utilizado como una especie de líneas rojas que hay en una relación, de cualquier tipo, con otra persona.

Que no te regale tulipanes por #SanValentin 🚩 🚩 🚩 https://t.co/PVAOQeP7SS — Lidl España (@lidlespana) February 10, 2022

También muchos otros usuarios han tirado de humor citando el mensaje con tuits como estos:

ps si nadie me compra un ramo de tulipanes me lo compro yo en el lidel eh https://t.co/UZrzfoEzCw — soy ridícula (@sara_rbld) February 9, 2022

venga pedidme salir con esto https://t.co/RgN6HTGUHk — orene (@irenebminguez) February 8, 2022