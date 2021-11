Mercadona es una cadena de supermercados que constantemente está sacando nuevos productos. De hecho todas las semanas, no solo hay alguna novedad, sino que retira algunos productos de sus estanterías. Sin embargo, existen algunos productos que están fuera de estas rotaciones. Son los best-sellers o productos franquicia de la marca que, normalmente, tampoco se actualizan. No obstante, no es el caso de este producto estrella de Mercadona, que ha sido actualizado para sorpresa de todos y que ahora es mucho más barato.

Mercadona reinventa este producto estrella

Y es que, ¿quién no ha probado alguna vez los chicles del Mercadona? Estos destacan por intenso sabor y bajo precio. Están disponibles en varios sabores, concretamente tres: hierbabuena, menta fuerte y menta suave. Son sabores que en un principio pueden parecer muy similares pero que, conforme vas probándolos, más se nota la diferencia.

Sin embargo, Mercadona ha optado por dar una opción a quien le gustan los tres sabores. Así, muchos clientes se han sorprendido al ver una novedad en un producto tan famoso como sus chicles, que ya están disponibles en un surtido que incluye las tres opciones.

El nuevo paquete, que pesa 68 gramos, contiene 24 chicles, con ocho unidades de cada uno y por un precio muy apetecible, concretamente 1,70 euros.

Otras alternativas

Para las personas que no le gusten los sabores fuertes, Mercadona también ofrece chicles de fresa, sandía o regaliz entre otras. Estos productos no son para intolerantes a la fructosa.