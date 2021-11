Organizar tu casa puede ser una tarea muy difícil, ya que entran en juego multitud de factores que pueden complicar todo. Existen multitud de métodos para ello, los más famosos seguramente sean los ideados por Marie Kondo. Sin embargo, aquí te proponemos cinco sencillos trucos para ordenar tu casa rápidamente.

No ordenes lo que no quieres guardar

Señalar que cosas no son necesarias para el futuro y quitarlas resulta fundamental para ahorrar tiempo en tu limpieza. Ya no gastarás tiempo con cosas que no necesitas. Un ejemplo de esto se puede encontrar en los juguetes rotos o recipientes de la cocina que no se usan.

Haz una lista de tareas

Organizar el trabajo y el tiempo para los componentes de la familia y lograr que así estos ordenen sus habitaciones requiere una compleja labor de coordinación. Por eso, te proponemos que crees una lista de tareas que tenga como objetivo localizar las partes de la casa que tienen que ordenarse. Así podrás ir descartando las partes que ya están limpias sin tener que perder tiempo.

Divide el armario por zonas

Hay muchas maneras de convertir el armario en un espacio organizado y limpio. La más útil de todas ellas puede ser distribuirlo por zonas. Por un lado se situaría la "zona fría", donde estarían los objetos que menos se usan, y en el polo opuesto se situaría la "zona caliente", con las cosas que se usan con frecuencia, como determinados pantalones o camisetas.

Las cajas son tu aliado

Otro truco para ordenar el armario es usar cajas pequeñas para guardar en ellas objetos parecidos, como calcetines, medias o pañuelos. Esto servirá también para que los localices de forma más rápida, aunque te recomendamos que escojas muy bien en qué parte colocarlas, para que, cuando lleves mucho tiempo usándolas, no las cambies de sitio y vuelvas a desordenar todo.

Crea centros en la casa

Como último truco para ordenar te recomendamos que organices la casa por centros. Esto significa que sitúes unos centros de actividad en la casa y esta se desarrolle en ellos, sin salirse de los mismos. Con esto conseguirás que todo se centre en un mismo espacio. Por ejemplo, se puede crear un lugar donde estén los materiales de trabajo.