El sándwich es una comida que se suele usar cuando se come fuera o cuando se tiene que averiguar un tentempié a última hora o no se quiere cocinar. Y es que ofrece varias ventajas, es fácil de preparar, rápido, admite multitud de variantes y es muy barato. Sin embargo, esta sencillez no evita que pueda hacerse un sándwich de manera más trabajada y convertirlo en un plato lleno de sabor, así lo ha demostrado el chef Martín Berasategui.

El cocinero ha señalado que la clave para hacer un buen sándwich se encuentra en seleccionar ingredientes de calidad y apostar por otros que se salgan de los tradicionales para darle un toque diferente a la receta. Por eso, tanto él como el cocinero Erlantz Gorostiza proponen estas recetas para redefinir el sándwich y hacer una comida jugosa y llena de sabor.

Croque Madame

Ingredientes

4 rebanadas de pan de de molde sin corteza

1 cucharada de queso curado rallado

2 yemas de huevo

2 cucharadas de nada doble

2 lonchas de jamón de york

2 huevos

100 gramos de queso tierno rallado

Pimienta

Mantequilla

Elaboración

Primero hay que dorar el pan en una sartén untando las dos caras del pan con mantequilla y dejarlas a fuego bajo. Por otro lado, se tiene que mezclar el queso tierno con el curado, la yema, la nata y echar un poco de pimienta. Sobre el pan hay que poner crema de queso, jamón, de nuevo la crema, pan y por última vez crema, posteriormente se gratina. También en la sartén se hacen los huevos y se ponen sobre el sándwich.

Sándwich de pechuga de pollo

Ingredientes

1 aguacate

2 rebanadas de pan

Un par de lonchas de pechuga de pollo

1 manzana

2 cucharadas de mostaza de Dijon

Un par de brotes germinados

Elaboración

Como primer paso hay que tostar las rebanadas de pan. Después se corta el aguacate en gajos y se corta la manzana en lonchas. Se unta una cucharada de mostaza en la base del pan y se añade una capa de aguacate y otra de manzana. Una vez hecho esto se ponen las lonchas de pechuga y sobre ellas se ponen los brotes germinados. Este proceso se tiene que repetir con el otro lado del pan y ya estará listo.