Ana de Lois canta sus nuevos temas

La cantante cordobesa Ana de Lois ofrecerá este miércoles en el Botánico, dentro del ciclo Raíces en el Jardín, sus propias canciones en un espectáculo en el que incluye sus habituales versiones y estrenará una de sus últimas composiciones, Billie, en homenaje a la cantante Billie Holyday. Tras muchos años haciendo versiones muy especiales de temas de otros artistas, Ana de Lois ha comenzado a componer sus propias canciones, de las que en este concierto ofrecerá cuatro de ellas.

«No están grabadas en un disco todavía, ese es el objetivo, pero no quiero que eso me impida cantarlas porque, además, tiene sentido interpretarlas en este momento», señala la cantante, que se adentra con estas creaciones en una fusión que, según señala, podrían incluirse en el new soul o Lofi, un estilo musical que surgió, principalmente, de la mezcla entre el hip hop y el jazz (y de otros géneros) pero con un enfoque distinto, menos comercial y con una gran calidad de sonido.

Sus letras hablan de sus propias experiencias y «hay canciones de amor y de temas en los que he reflexionado últimamente, de cosas a las que estoy a la búsqueda, de encontrarse a uno mismo», explica la cantante y también ahora compositora, que se siente especialmente contenta con Billie, un tema dedicado a la mítica cantante norteamericana. Además de estos nuevos temas, en el concierto, que comienza a las 22.00 horas, interpretará temas de Adele, The Doors, Stevie Wonder y Amy Winehouse, entre otros, «artistas con los que he crecido, me han inspirado y que han influido en mis canciones», dice la cantante, que asegura que en esta actuación habrá bossa nova, soul, pop y hasta música electrónica.

Estará acompañada en el escenario por Félix Ramírez a la batería, Carlos León al bajo y a la guitarra, y Lucía Moon a los coros, y además del piano frente al que habitualmente se pone la cantante, en esta ocasión contará con una nueva herramienta instrumental llamada Machine, que ahora incorpora a sus conciertos. Paralelamente a los conciertos, la artista continúa con éxito su carrera como vocal coach de artistas, teniendo como alumnos a figuras tan importantes como La Tremendita o Diego Guerrero, además de expandir sus conocimientos en El Caribe, Perú o Australia.