«No voy a renunciar a verme anunciado en Sevilla y Madrid»

Su alternativa fue histórica porque se la concedió su padre, Manuel Benítez El Cordobés, vestido de paisano cuando estaba de espectador en un burladero y Finito de Córdoba le cedió los trastes para doctorar a su hijo. Caso único en la historia. Esa alternativa, en 2007, hizo la número 20 de las concedidas en la plaza de toros de Córdoba. Este año hace 15 de aquella fecha y Julio Benítez ha pasado página y considera que tiene aún mucho que decir.

Confiando plenamente en Rafael González ‘Chiquilín’ para que dirija sus pasos profesionales, ¿la gente va a descubrir a un Julio Benítez con otro aire?

- Sobre todo, con ilusión renovada, ganas y otras pretensiones. Sigo siendo el mismo, pero más maduro.

De estos quince años de alternativa, ¿tiene mucho que borrar?

- No borraría absolutamente nada, todo lo vivido e, incluso, los errores me han forjado como persona. Sabido es que de los errores se aprende y yo no iba a ser menos. Me gustaría volver atrás sabiendo lo que se.

¿Considera que han sido unos años perdidos?

No creo que haya sido tiempo perdido. Obviamente, me hubiera gustado llegar a otro nivel. Hay que aceptarlo todo y aprender del toro y curtirte como persona.

Se está dejando la piel en su preparación, entrena mañana y tarde en la plaza de toros de Los Califas y luego en el gimnasio. Y de vez en cuando en el campo. ¿Hay algún compromiso fuerte en el horizonte?

Por circunstancias, hasta ahora no han salido las cosas como hubiera deseado. Este año es de preparación y mentalización con vistas a la temporada próxima y, aunque sé que esto está muy difícil, en el 2023 voy a intentar meter la cabeza en los grandes circuitos. El mundo del toro es muy complicado y muy competitivo y mi ambición personal no tiene límites.

¿Está insinuando que la temporada próxima pisará el albero de Sevilla y Madrid?.

Eso es algo que, por supuesto que tengo en mente. Soy consciente que la mejora de mi situación actual pasa por estar en esas plazas. Sevilla y Madrid son fundamentales para un torero y yo no voy a renunciar a verme anunciado en ellas.

Aparte de la preparación física, ¿mentalizarse es fundamental?

Sí. En su momento se me pusieron las cosas a favor y no creo que sea el primero ni el último al que se le ha ido la oportunidad. En el mundo del toro se cumple la frase bíblica «Son muchos los llamados y pocos los elegidos». Pero lo que no se puede es abandonar la lucha de superación porque eso es lo estimulante. Reconozco que es un momento muy complicado pero las experiencias nos hacen servir a todos y nos hacen madurar. Decía el maestro Antoñete que el banquillo te curte o te pudre. Y yo estoy deseando tener una oportunidad.

¿Julio Benítez será una sorpresa?

Estoy convencido que sí, espero recuperar el sitio que creo me está esperando. Para mí tener la cabeza despejada es ver el futuro claro. No es fácil asimilar muchas cosas que te vienen de golpe y como todos no somos iguales, algunos necesitamos más tropezones para levantarnos.

¿Su obsesión y mentalidad está puesta al servicio del toro?

Si no es así no aguantas el tirón, la decepción es enorme y hay que afrontar las nuevas situaciones con la responsabilidad que te dan los años. En la superación personal está el éxito.