En pleno verano, meses de gran consumo energético, de ocio y planes vacacionales, nuestro bolsillo se resiente de una inflación que ronda el 10% en Córdoba. El conflicto en el Este de Europa, sla ubida en los precios de la energía y en las materias primas, suman razones para hacer un uso más responsable y eficiente de nuestros ingresos. Aquí te dejamos 10 consejos para sobrevivir a la inflación este verano.

Clasificar nuestros gastos

La mayoría de las familias pueden hacerse una idea de dónde van a parar sus ingresos a lo largo del mes. Si conoces tus gastos, hacer una clasificación de los mismos puede ayudarte a priorizar en lo que es realmente importante. Los gastos obligatorios son fijos todos los meses y si no los atiendo tendré graves consecuencias: embargos, recargos... Los gastos necesarios también los tengo todos los meses, pero varían según el uso que hagamos de ellos. Por ejemplo: electricidad y gas, gasolina, comida. Por último, los gastos superfluos son prescindibles y no implicarán graves consecuencias si no los asumimos. Por ejemplo: esas copas de más, nuevas skins en Fortnite o las últimas Nike Air.

Unas vacaciones alternativas

La masificación es sinónimo de precios abultados por el exceso de demanda y, en muchos casos, generan incomodidades y aumenta gastos. Visitar los encantos de la España vacía resulta sorprendentemente económico y más accesible de lo que muchos piensan. También en el interior existen numerosas alternativas refrescantes que quizás no estén tan concurridas.

Limitar nuestras comidas fuera de casa

Esta es una manera recurrente de limitar nuestros gastos. Comer en casa, en familia o en compañía de invitados, puede ser un plan perfecto, sobre todo si, en la elaboración, participamos todos. En los bares y restaurantes cordobeses, la actividad se ha reducido en torno a un 30% este verano respecto al año pasado, de acuerdo con las estimaciones facilitadas por la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Córdoba (Hostecor).

Andando o en bici

Los hidrocarburos están por las nubes pero tú estás de suerte. Respecto a las grandes urbes, en Córdoba las distancias se comprimen. Andar o utilizar la bicicleta es un hábito muy saludable que además implica maximizar la eficiencia de tus desplazamientos para no utilizar tu vehículo y así evitar más visitas a la gasolinera. Estos desplazamientos habrían de darse, idealmente, en las horas de menor incidencia solar.

Rebajas de verano

El error común de las rebajas es hacer uso de ellas con una visión cortoplacista. Consumimos ofertas pensando en el porcentaje de la rebaja y en lo que nos queremos poner estas semanas y olvidamos las necesidades del largo plazo. Aprovecha las rebajas pensando en la utilidad de tus compras y teniendo en cuenta tu fondo de armario.

Ahorrar en gasolina

Si el paseo, andando o en bici, no es una alternativa posible para ti, haz lo posible por optimizar el tanque de tu coche o moto. Aquí algunos trucos que pueden ayudarte: revisa la presión de tus neumáticos, mantén tu maletero vacío cuando sea posible, no abuses de aceleración o frenada, aprovecha el propio freno del motor cuando desciendas y evita llevar las ventanillas abiertas, que producen resistencia al avance de tu coche.

Evita duplicaciones

Tan evidente como pueda sonar, la verdad es que en muchos casos compramos cosas que ya tenemos o que podemos suplir con existencias con las que ya contamos. Las vacaciones pueden ser un momento ideal para instaurar el orden y hacer inventario de lo que disponemos. Este puede ser el momento idóneo para limpiar el trastero que no nos atrevemos a abrir, en el que podemos encontrar un flotador que ya no tendremos que comprar en la playa o un inflador que estábamos a punto de comprar para nuestra bici. Esto se aplica, por supuesto, a nuestro frigorífico y nuestra despensa, donde el orden puede evitar gastos innecesarios.

Controla el gasto de agua

El precio del agua también ha experimentado subidas notables. Acortar las duchas a cinco minutos, aplicar medidas de eco consumo en nuestra piscina particular o, por supuesto, evitar su derroche con grifos o mangueras, no solo es un ejercicio de responsabilidad ciudadana sino una forma de mirar por nuestro bolsillo.

Revisa la oferta cultural y de ocio de tu localidad

En Córdoba existen multitud de opciones para disfrutar de nuestros fines de semana a un precio reducido o incluso de forma gratuita. Actuaciones, conciertos, ferias, cine de verano, Muchas fiestas locales se concentran en la época estival y ofrecen al público precios populares en sus servicios.

Confecciona un presupuesto realista

En función de nuestra situación, variará la cantidad de dinero que podemos destinar a nuestros planes o nuestras compras; esa cantidad, a no ser que seas Jeff Bezos, será además limitada. Ser conscientes de dónde está este límite y hacer un presupuesto realista, a mano o en apps destinadas a este propósito, puede evitarnos muchos dolores de cabeza.