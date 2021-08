Es injusto por todos los demás sitios decir que este es el mejor desayuno del viaje, pero estoy viendo cómo sale el sol por las montañas del Maestrazgo, en manga corta y con un bocadillo de jamón de Teruel que me dejó Miguel. Hay instantes donde me explota la cabeza. Entonces me vuelvo loco haciendo fotos. Paso el carrete con frenesí, impulsivo, creo que incluso repito imágenes, enfoco al sol, aún sabiendo que es una instantánea imposible. La cámara me sirve para expresarme cuando no llego con las palabras. Es una manera de dejar constancia de un momento que no se debería borrar. Con las fotos, libero a mi cerebro. Pero para crearlas, no basta con un bonito paisaje, por muy espectacular que sea, ha de ir acompañado de la experiencia. Para que un lugar perdure he tenido que vivirlo, no es suficiente con pasar.

Doce horas estuve en el mirador de La Sarteneja y cada minuto fue diferente. Mientras me tomo el té, pienso qué hace que un lugar me deje extasiado. Lo primero es llegar a él en bici, y desde un punto tan lejano. Me cuesta creer que ayer estuviera desayunando en Javalambre, a casi 140 kilómetros, y todo lo que tuve que subir para acabar aquí. El cambio de luces. Vi cómo el atardecer se convertía en noche. La luna llena, no necesitaba el foco, los primeros rayos, directos a la cara. La autenticidad. No hay nadie más aquí. El miedo y la adrenalina de la noche al raso. El momento de duda, no hay nada para refugiarse si el tiempo se complica. Me separo un poco para observar con perspectiva, empezaré a pedalear con todas estas imágenes en la cabeza. Mi cuerpo se despega, pero yo no. Diez minutos antes de las ocho me pongo en marcha con la impresión de que ya tengo el día cubierto. Hay muchas señales de plenitud, esa es una de ellas.

Me paro en cada curva del descenso a Pitarque y ya en el pueblo me sorprenden unos adolescentes jugando al frontón. Una niña los mira sentada en una silla. Me dice que si quiero una casa, tengo que hablar con una señora que aún está durmiendo. Continúo por un escenario surrealista, la carretera TE-V-8042, a punto de desaparecer junto al desfiladero del río Pitarque, bajo unos túneles de piedra que me obligan a dar la vuelta y pasar dos veces porque diría que no he sido consciente de lo que acabo de ver. Me conmueves, Pitarque. Llevo una hora y cuarto para diez kilómetros cuesta abajo. Dudo que me tope con un tramo más asombroso, genuino y tranquilo.

El que comienza ahora se llama Ruta del Silencio y atraviesa la A-1702 por el puerto de Los Órganos y el de Los Degollados. ¿Nombres macabros para ahuyentar al turista? Hay pocos y todos callan. En la cima del segundo unos motoristas hablan bajo, como si temieran molestar al campo. Me siento en un banco a comer queso con pan.

Suelo quedarme atolondrado tras encuentros especiales con las personas, pero no me había pasado con un paisaje. Avanzo como un zombie, anestesiado, si es que estoy avanzando. ¿Cómo sigues cuando sabes que no se puede mejorar? Y sin quererlo respondo a mi problema con las parejas: No sigo. Creo que ha sido la vez que más cerca me he sentido de algo que no habla.

En Ejulve se recupera la vida humana y en el bar La Carretera me sirven dos originales tostadas de mantequilla que me dan para 43 kilómetros más. Hago la compra para dos días, incluyendo un queso de La Val por 7 euros, el gran capricho del viaje. Hay un chocolate de pueblo por otros 7, pero no me cabe en la alforja. Ya he tenido que sacrificar media barra de pan.

La cocinera del bar, Melisa, me quiere hacer embajador de la comarca y me graba un vídeo con su móvil. En la entrada hay una pizarra con una frase: “La buena moral en el ciclismo proviene de las buenas piernas”. Dos horas después vuelvo a pedalear sabiendo que no me voy a detener hasta que el estómago me lo pida. Bailo sobre la bici una canción de Zahara, Berlín U5. «Vivíamos al límite, creíamos que éramos irrompibles».

Llego a Lécera, ya en la provincia de Zaragoza, casi de noche. Hay mucho gentío en el bar Eclipse; no recordaba que era sábado. Una pareja me obliga a tomarme una cerveza. Son muy majos, pero me preocupa no saber aún dónde voy a dormir. La chavalería aparece muy arreglada, el futbolín emite un sonido atronador, las dos camareras no dan a basto con las copas. No hay sillas para todo el mundo, dentro hace un calor sofocante. Tras la segunda cerveza pido perdón y me voy a la ermita del cementerio a dormir. El camino nocturno, entre pinos, es tenebroso. La luna llena es la única similitud con la noche de ayer. Estoy a años luz.