No ha parado el viento en toda la noche, entraba por todo el cuerpo. Cuanto más altas son las montañas, más me excitan. Más desprotegido, más natural, menos humano, más silencio. Hoy quiero emborracharme de montañas, subir y bajar a todas las que lleguen mis piernas, sin descanso, subir, subir, subir.

Cubro con las manos el hornillo para que no se apague la llama. El té en altura es dopaje, aún con legañas en los ojos. Mientras desciendo, sale el sol entre los pinos de Javalambre. Paso más frío en el valle, donde aún no calienta, que en la cima.

Puerto de San Rafael, 1.560 metros, fácil. Doble tostada de mantequilla y mermelada en el Rincón de Juanjo, a la entrada de La Virgen de la Vega, y compra en el supermercado del pueblo. Son las once y media, ya llevo 58 kilómetros, casi los mismos que hice ayer, las alforjas hasta arriba de comida, el estómago sin motivos para la queja. Comienza el espectáculo.

Puerto de Valdelinares, 1.975 metros. Me paso la ascensión preguntándome cuándo llegará lo duro. Lo duro no existe, solo un descenso precioso hacia el municipio más alto de España y una carretera, la TE-V-3 (cuanto más raro es el nombre, más me atrapa), que conecta las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, dirección Allepuz, de otra época, como si todos hubiésemos seguido avanzando menos ella, solitaria, alguna iglesia suelta, supongo que deshabitada, y a lo lejos el rumor de un río pedregoso. Se me olvida dar pedales.

Hay veces que es mejor desistir ante lo que tienes enfrente. Abandonarte. Puedes conmigo, no te puedo atrapar.

Paso al Maestrazgo, entre Allepuz y Camarillas, A-228, rectas desangeladas, parece que ha ocurrido un cataclismo, alucinante, sopla mucho viento, por suerte a favor, y todo se vuelve definitivamente apocalíptico entre Camarillas y Aliaga, carretera A-2403, por las Cuencas Mineras. ¿Cómo he llegado a este sitio? ¿Quién pasa por aquí? ¿Qué fue de este lugar? El aire, el cielo gris, tengo la impresión de que me dirijo al fin de algo, una sensación más acuciante cuando enfilo la bajada hacia Aliaga, serpenteando entre muros de piedra. ¿Cuánto llevo sin parar? Tras 124 kilómetros aún estoy a mil cien metros de altura, agotado, impresionado, sin saber dónde comer, si en un bar o en el río. Río La Val. ¿Acaso dudo?

Bajo el puente, antes de entrar a Aliaga, me siento en una piedra y noto que me molesta la rodilla. Por primera vez en el viaje dudo si no me habré pasado, si el dolor irá a más y no podré acabar. Me meto en el agua, muy fría, hoy poco apetecible, esperando que sea una cura mágica, pero lo cierto es que empiezo la ascensión al puerto de San Cristóbal, el tercero y último del día, con algo de temor.

La cima del viaje no es el punto más alto, ni uno que tuviera marcado en mi mapa, es un desvío al coronar San Cristóbal, 1.478 metros de altura, otra vez un desvío, qué de cosas maravillosas ocurren cuando somos decididos. Me adentro por un sendero que no sé dónde culmina. Qué bonito es encontrarte una sorpresa de un tamaño que ni imaginabas tras una etapa colosal, 139 kilómetros, ocho horas en la bicicleta, y aquí lo tienes, párate, da igual que chirríen los frenos, que no haya césped, solo piedras, pero mira qué banco, lo pusieron para ti, en este mirador que en un rato descubrirás que se llama La Sarteneja, para que pusieras la olla, el hornillo, el tomate, los macarrones, el desodorante, la cámara, que vas a fundir en un momento, mientras te duchas, frente a una montaña desproporcionada, un valle que arropa, un pequeño pueblo que empieza a encender sus luces, el sol en la espalda, débil, suficiente para estar un rato sin camiseta. Y también te pusieron un panel informativo para que te grabes que eso de ahí abajo es Pitarque, y para que apoyes la bici y la toalla y tiendas la ropa.

¿Y dónde colocarás el saco? Por supuesto, entre estas piedras, que parecen formar un nido, no pienses en los reptiles, junto al acantilado, para que al girar la cabeza veas la luna llena. No sé si hay más desprotección o privilegio. No sabría explicar la cantidad de detalles que me hacen feliz. Veo naranja, azul, negro y blanco. Se me cae el cielo en los ojos. Ardo. Podría no levantarme de aquí. Podría ser el final del viaje.