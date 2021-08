La paz hay que ganársela. Cada vez duermo con más facilidad. Ya me he propuesto hacer el viaje sin tocar una cama, sin montar la tienda. Al principio me costaba coger el sueño, despertaba de madrugada, alerta. Hay una parte del cerebro que nunca descansa cuando duermes al aire libre, atenta a cualquier ruido. Supervivencia. Y aunque esa parte sigue estando activa toda la noche, ya puedo entrar en sueño profundo en cualquier superficie y lugar. Piedras, césped, tierra, cemento, parques, montañas, ríos. Antes de intentar dormir, me quedo bocarriba y pienso en el día y en el cielo. En dónde estoy. No me tapo la cara aunque sople aire, me gusta que me agite. Es difícil llegar aquí, por eso quiero retenerlo lo máximo. Exponerme. A las seis me despiertan los aspersores del santuario, cambio el saco de sitio y sigo durmiendo dos horas más. Es el día que más tarde salgo.

¿Qué capricho tienes?, me pregunta Miguel, que vive en Teruel y que esta noche irá a verme con su familia a la estación de esquí de Javalambre, donde pretendo hacer noche. Es complicado pensar en caprichos en mitad del campo. Le di vueltas, ¿qué podría necesitar a 1.800 metros de altura?, y siempre llegaba a la misma conclusión: tengo todo lo que necesito. No hay capricho material que pueda superar una noche en la montaña. Cualquier postre que tenga chocolate, le respondo.

No esperaba el infierno previo al encuentro con Miguel. Cada pregunta que omitimos es una oportunidad que perdemos. No quise pararme en Mas del Olmo para informarme y ahora me hallo en este camino de tierra y pedruscos, arrastrando la bici, pese a que en el mapa se percibía una carretera hasta Riodeva. Pero no hay carretera, hay mucha arena, me pesa todo: el equipaje, mi incompetencia, saber que ya es tarde para retroceder, que no sé lo que vendrá. ¿Qué diría mi abuela Paz aquí? ¿Cómo lo afrontaría? Me tengo que hacer más fuerte. Me quiero, no me quiero. Hoy me quiero poco.

Tengo facilidad para olvidar. Para aguantar lo que sale de mí. Guardo un azucarillo que cogí del bar San Miguel, en la calle Juan de la Talega, 1, de La Puebla de San Miguel, en el que pone Sonríele a la vida. Discrepo. A la vida no siempre hay que sonreírle. A veces hay que rebelarse, atacarla, maldecir, porque en ocasiones la vida te paraliza, y no puedes sonreírle a alguien que te está frenando. En un viaje en bici tienes que estar preparado para alcanzar extremos que no sospechabas. Es igual de importante encontrar lugares donde descargar. En el río Camarena, al que llego tras empinadas y olvidadas cuestas, suelto lo que queda de ira. Suelto y sigo limpio. Esto es un juego de dos. De tus dos caras.

Asciendo los trece kilómetros del puerto de Javalambre sin inmutarme porque ahora todo acompaña: las vistas, el asfalto, la temperatura, la altura, el postre que vendrá. En los viajes la gente suele enseñarme su hogar, hoy mostraré yo el mío. Cuando compartes, la alegría se multiplica. Miguel me acompaña los últimos kilómetros de la ascensión. En la última recta aparece Cris con el coche, el pequeño Diego baja la ventanilla, anima, atrás duerme Ainara, que a sus seis meses permanece ajena al revuelo. Asaltamos la cima, Cris saca dos enormes bolsas de comida, ocupamos tres mesas, toda la estación para nosotros, tortilla, gazpacho, jamón, salchichón, brownie. Tengo que contenerme para no parecer ansioso. Nos hacemos fotos en un podio, la puesta de sol, alzo a Diego, Teruel en miniatura, nos abrigamos, más fotos, abrazos, y Ainara llora, pero algún día le contarán que una noche de julio cenó en lo más alto de una montaña. Veo el coche marcharse y me quedo ahí plantado, digiriendo, miro a las luces de Teruel, me trato de imaginar a los cuatro allí, con un beso de buenas noches, ya calientes. Tan lejos que siento vértigo.

El día más corto, 66 kilómetros, y parece que haya dejado un mundo atrás. Me entra el viento de la cumbre por los pies, se mete dentro del saco, me acurruco, apago el foco. Respiro paz.