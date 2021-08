Referente de la enseñanza del baile flamenco a nivel internacional, la cordobesa Inmaculada Aguilar es catedrática de Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, donde ejerce la docencia desde muy joven, una actividad que siempre ha alternado con el escenario, un aspecto profesional con el que ha cosechado grandes éxitos e importantes galardones como el Premio Encarnación López La Argentinita en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba de 1986 y que abandonó en el año 2011. Profesora habitual en clases magistrales del Festival de la Guitarra de Córdoba y el Festival de Jerez, en los últimos dos años se pasea por los escenarios ofreciendo las conferencias ilustradas Al compás del baile, una actividad que desde que estrenó en el ciclo flamenco Rivas Vaciamadrid no ha parado de evolucionar, convirtiéndose en un espectáculo de baile más que en una conferencia, y por la que siguen requiriéndola en muchas localidades. Sus próximas citas son Montoro (11 de septiembre), Lucena (18 de septiembre), Barcelona (26 de septiembre), El Viso (16 de octubre) y Espejo (22 de octubre).

-Lleva dos años impartiendo las conferencias ilustradas ‘Al compás del baile’. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

-Cuando se fundó la Cátedra de Flamencología, Agustín Gómez, su primer director, me llamó para hacer este tipo de conferencias, que luego continué realizando con Luis de Córdoba. A partir de ahí, y al retirarme como profesional del baile, pensé en la posibilidad de seguir con esta actividad, primero para no abandonar del todo los escenarios, pero también para dar la oportunidad a los jóvenes que están empezando de mostrar su arte. La palabra es el hilo conductor, pero son ellos los que la ponen en práctica. Son un gran equipo formado por el pianista Juan Antonio Sánchez, el guitarrista David Navarro, la cantaora Gema Cumplido, el percusionista y palmero Mawe, las bailaoras Araceli Muñoz y Marta Gálvez y los bailarines Estrella Terrón y José Belmonte.

-Este es un formato muy especial. ¿Ha evolucionado a lo largo del tiempo?

-Cuando me planteé este formato el objetivo era mostrar los puntos en común de la danza española, que ha sido parte de mi formación, y del baile flamenco, que ha sido mi vida. Quiero enseñar al público por qué se baila así, por qué los bailes se llaman así y de dónde vienen unos de otros. Hay detalles muy desconocidos, como, por ejemplo, que las alegrías vienen de la jota de Aragón. En estos dos años, estas conferencias han ido evolucionando desde su estreno. Es un espectáculo de baile más que una conferencia, y el éxito nos ha llevado a profundizar y mejorarlo.

-¿A quién van destinadas?

-Asiste todo tipo de público, desde los que están aprendiendo a los que simplemente tiene curiosidad. Muchas veces, cuando termina el espectáculo, nos dan las gracias porque no solo han pasado un rato muy agradable, sino que salen sabiendo mucho más del baile flamenco. El matiz didáctico es muy importante.

-¿Cómo se recibe esta actividad fuera de Andalucía?

-Maravillosamente. De hecho, nos han vuelto a llamar de Barcelona, donde ya estuvimos y gustó mucho.

-¿Qué es el compás?

-Es la esencia del flamenco, es el pálpito, el corazón, el pulso y lo que te guía.

-¿Puede aprender a bailar flamenco cualquier persona?

-En principio, sí. Es fundamental tener buen oído y, aunque son excepciones, yo he visto a bailaoras sordomudas que han desarrollado otros sentidos a través de las vibraciones de los pies, de la percusión o de la propia guitarra. O a jugadores de baloncesto con un 45 de pie a los que enseñé a bailar en el centro de alto rendimiento de la Universidad de Granada en unos cursos para deportistas de élite. El secreto es hacérselo muy cercano, práctico y claro, de forma que, sin darse cuenta, lo hagan.

-Lleva en el mundo de la docencia en el baile flamenco toda su vida. ¿Han cambiado los métodos de enseñanza y los objetivos artísticos desde que comenzó a bailar?

-La esencia no ha cambiado, pero hay muchas metodologías y creo que se ha avanzado mucho. Por otra parte, pienso que internet está haciendo bien, pero también mal. El maestro en directo no es comparable a nada, aunque todo es interesante a la hora de aprender baile flamenco.

-Del Conservatorio de Danza cordobés han salido grandes figuras del baile flamenco en todas sus vertientes, incluidos premios nacionales, que han tenido que dejar Córdoba para desarrollar sus carreras. ¿Por qué no desde aquí?

-Esa es la pregunta del millón. Córdoba no da las oportunidades que ofrecen Madrid, Barcelona o Sevilla. En esta ciudad, en la que ahora se está potenciando mucho el flamenco, falta continuidad.

-Parece que el baile flamenco vive un fuerte empuje de la mujer. ¿A qué cree que se debe?

-Las mujeres siempre hemos sido mayoría en la danza flamenca, pero ahora están rompiendo barreras igual que en otras profesiones. La mujer ha demostrado que puede bailar con todo su cuerpo y todo tipo de disciplinas, están siendo valientes, rompiendo moldes y arriesgando, mientras que, con excepciones, el hombre se está acomodando.

-Este año, cuatro artistas cordobeses, tres de ellos bailaores, han pasado por el Teatro Real. ¿Se valora en Córdoba el arte que exporta?

-Nuestros artistas tienen que demostrar que son buenos fuera para que se les valore en su ciudad. No sé si es que no le damos importancia, precisamente, porque para nosotros es algo muy cotidiano o porque no tenemos la tradición que sí tienen otras ciudades. Yolanda Osuna y Mercedes de Córdoba, que intervinieron en ese ciclo, han sido alumnas mías y para mí es un orgullo verlas triunfar. Quiero ser optimista y creo que ahora el flamenco se está fomentando mucho en Córdoba a nivel institucional, y animo a que también lo hagan desde las entidades privadas cordobesas.

-¿Qué piensa de las tendencias más contemporáneas del baile flamenco?

-Hace poco leí que el flamenco es lo más contemporáneo que hay hoy. Es un arte vivo y siempre ha bebido de las fuentes que ha tenido a su alrededor, no es ajeno a lo que vive la sociedad, y yo aplaudo todo lo que esté hecho con respeto y con verdad. Eso nunca hará daño al baile flamenco.