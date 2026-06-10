Unai Trujillo, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba: «He demostrado que hay implicación y gente interesada»

-Cuando llegó a la presidencia del Ceuco avanzó que quería dar un soplo de aire fresco e implantar ideas nuevas, como un plan de formación continua sobre representación. ¿Ha logrado implantar esas nuevas ideas que pretendía?

-Siento que no he podido implantar todo lo que me gustaría, pero sí plantar una semilla de una nueva visión. Tenía ideas muy ambiciosas que, en el poco tiempo que dura un mandato efectivo, ha sido muy difícil abordar, pero, en definitiva, ha habido mejoras y primeros pasos en un sendero a crear.

-Usted preside el Ceuco, pero el Consejo de Estudiantes es un equipo. ¿Está satisfecho de cómo se ha trabajado este curso?

-Siempre hay cosas que se podrían hacer mejor, pero me he sentido muy cómodo trabajando con la Mesa del Ceuco y me siento muy orgulloso de lo que se ha construido. Tengo también que recalcar que peco de perfeccionista, así que puede que lo que yo vea como mejorable realmente sea solo una sensación mía.

-¿Qué cuestiones han centrado el trabajo del Ceuco este curso? ¿Cuáles han sido sus prioridades?

-Como dije al principio del curso, nos hemos centrado en formación y normativa, y han sido nuestra prioridad. La organización de unas Jornadas Formativas fue uno de nuestros pilares fundamentales a la entrada del nuevo cuatrimestre, las cuales funcionaron muy bien y han conseguido que haya representantes mejor formados. Fomentar el voto dentro del sector del estudiantado también ha sido un punto fuerte dentro del mandato de nuestro equipo, ya que consideramos que es muy importante que nuestra voluntad se vea reflejada en las urnas.

Unai Trujillo, presidente de Ceuco. / Manuel Murillo

-¿Qué tal han ido las relaciones con el equipo rectoral y en especial, con el anterior vicerrector de Estudiantes, Israel Muñoz?

-Hemos tenido unas relaciones muy buenas con el anterior equipo rectoral, aunque, dado que las competencias de representación estudiantil pasaron a la Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, que dirige Sara Pinzi, no hemos mantenido tanto contacto como de costumbre con Israel. Actualmente, estamos asentando relaciones con el nuevo equipo rectoral y, en especial, con el nuevo vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad, Juanjo Giner, que están funcionando bastante bien.

-¿Cómo han funcionado las relaciones con los consejos estudiantiles de los distintos centros? ¿Qué cuestiones os han transmitido?

-En cómputo, consideramos que hemos tenido buenas relaciones. Como presidente del Ceuco, he tenido contacto con el resto de presidentes y siempre he estado disponible para ellos para cualquier cuestión que me pudiesen comentar y ofreciendo mi ayuda. En cuanto a las cuestiones, sobre todo, falta de espacio.

-¿Cree que el estudiantado entiende la importancia de participar en los órganos de representación o hay bastante desafección hacia la política estudiantil?

-Desgraciadamente, el estudiantado no comprende en absoluto la importancia de participar en la universidad, pero no considero que sea un problema solo de la universidad, sino general. La apatía política en nuestra sociedad cada vez es mayor y viene acompañada de unas ideologías centradas en el individualismo más extremo; ve 12 horas al gimnasio, céntrate en ti mientras tomas un baño a -5 ºC y después vuelve al gimnasio e invierte tus ahorros en mis cursos, que te dirán cómo sobrellevar la vida. Por otro lado, también está el perfil de estudiantes que realmente quieren ayudar, pero les resulta imposible conciliar estudios con representación estudiantil y sus situaciones personales, ya que realmente esto es muy sacrificado y el poder hacer estos sacrificios, desgraciadamente, es un filtro por el que muchos estudiantes no pasan.

«Consideramos que hemos tenido buenas relaciones con los consejos de estudiantes»

-Uno de los problemas casi históricos de la representación estudiantil es el relevo. ¿Por qué entre una comunidad de más de 14.000 estudiantes es tan complicado encontrar personas dispuestas a trabajar por sus intereses y los de sus compañeros?

-Como comentaba antes, viene de la apatía que últimamente rige nuestra sociedad y de que a mucha gente le da miedo dar el paso a ayudar, además de que por algún motivo hay estudiantes que ven, por una posible ignorancia de nuestra labor, a los consejos de estudiantes como algo sectario, lo que contribuye a este miedo de dar el paso y acercarse. Es por ello que otra de las cosas que hemos intentado trabajar es precisamente dar la imagen de un espacio abierto donde todo el mundo pueda colaborar con tal de mostrar algo de proactividad.

-¿Se le queda alguna espinita clavada este curso?

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-El Proyecto Relevo. Si algo he querido destacar en mi mandato, es la transparencia y, por ello, tengo que admitir que no hemos podido llevar a cabo el proyecto como me gustaría. No obstante, siento que he plantado el precedente y que he demostrado que hay implicación y gente interesada, pero llevar tal proyecto con un equipo de 5 personas requiere una mejor organización de la que yo pude prever.